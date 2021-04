Nilda Alicea-Felix, madre de la actriz y cantante Adrienne Bailon, comparte su experiencia cercana a la muerte con COVID-19

Nilda Alicea-Felix pensó que tenía una infección de los senos paranasales cuando desarrolló una congestión nasal y presión en los senos a finales de 2020.

Lo que ella pensó que era una infección de los senos nasales evolucionó rápidamente con fuertes dolores de cabeza y fatiga. Y la cosa empeoró.

"Creo que lo peor que me pasó fueron las náuseas y no poder comer nada, lo que me hizo sentir muy débil", dijo Alicea-Felix en una entrevista reciente con AL DIA News.

Su hija menor, Adrienne, estuvo a su lado y trató de devolverle la salud con té caliente y vitaminas que supuestamente ayudarían a su pronóstico.

Sus leves síntomas pronto se convirtieron en algo que nunca había experimentado antes, y su hija mayor, Claudette, intervino y exigió que fuera a urgencias.

"Era peor que una gripe", dice Alicea-Felix.

Empezó a sentirse fatal un viernes y el domingo sus hijas la llevaron al hospital. Poco después, le diagnosticaron COVID-19.

Sus niveles de oxígeno estaban al 90% (bajos) y su ritmo cardíaco era peligrosamente alto. Su familia estaba cada vez más preocupada por su posible evolución y se unió para buscar respuestas.

Con la ayuda de otro miembro de la familia, sus hijas investigaron el tratamiento mediante anticuerpos monoclonales. También era algo que sus médicos habían mencionado como posible tratamiento.

Un anticuerpo monoclonal es cuando se clona un solo anticuerpo.

Según la FDA, las proteínas fabricadas en el laboratorio imitan la capacidad del sistema inmunitario para luchar contra patógenos dañinos como los virus y los invasores que atacan el sistema inmunitario del organismo.

Las continuas investigaciones de sus hijas le proporcionaron la seguridad de que el tratamiento funcionaría a su favor.

"Confiaba en mis hijas y en los médicos que me hablaban de ello, tenía la confianza de que mis hijas y otros miembros de la familia tenían suficiente información para saber que esto iba a funcionar para mí", dijo Alicea-Felix.

Mientras estaba en el hospital, todavía le rondaban por la cabeza muchas preguntas y preocupaciones.

No sabía si iban a ingresarla para el tratamiento, enviarla a casa o darle el tratamiento de inmediato en urgencias.

"Después de darme líquidos, porque estaba deshidratada, terminaron enviándome a casa", dijo. "Dijeron que me llamarían".

Alicea-Felix esperó tres días por una respuesta.

Finalmente, se le concedió por vía rápida el tratamiento con anticuerpos monoclonales debido a su edad y a sus condiciones previas.

"A partir de ese momento, no puedo decir que se fue enseguida, pero poco a poco volví a tener apetito, poco a poco me fui activando", dijo Alicea-Felix.

Una semana después del tratamiento con anticuerpos, recuperó el sentido del gusto y del olfato.

"A veces sufro de fatiga, pero no es demasiado grave", dijo.

Debido a la duradera experiencia que Alicea-Felix sufrió el año pasado, se ha propuesto concienciar a otras personas que no tienen acceso a los tratamientos con anticuerpos monoclonales.

Es algo con lo que no se habría sentido cómoda sin el apoyo de su familia y su médico.

"Es importante concienciar a las personas que no tienen acceso a los ordenadores portátiles y que no saben de tecnología", dijo. "Por desgracia, sus médicos no llaman a esas puertas por ellos".

Ella cree que las personas que sí tienen acceso a la tecnología deberían ayudar a sus vecinos que no tienen tanta suerte.

"Si tu abuela está enferma, si tu tía está enferma, si tu vecino está enfermo, infórmate para poder ayudarles, como mis hijas me ayudaron a mí", dijo Alicea-Felix.

Está agradecida por la investigación y los conocimientos de su hija, que le abrieron los ojos a un trato tan especial.

"Como latinos y como gente de color, es difícil confiar, creo que eso está en nuestra cultura", dijo. "Pero si tienes una sobrina o una hija que está informada de esta información, vas a confiar en esta persona, y creo que ese es mi objetivo".

Alicea-Felix pide ahora a la gente que se informe más sobre los tratamientos con anticuerpos monoclonales acudiendo a diferentes sitios web, como Combat COVID-19 Now, que ofrece abundante información sobre el tratamiento.

El sitio web también tiene una versión en español para los latinos que han sido diagnosticados con el virus.

"Por favor, infórmate, podrías salvar una vida", dijo.