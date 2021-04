Liz Levy-Navarro aporta su experiencia financiera al Consejo de Administración de Eastside Distilling

Liz Levy-Navarro ha sido nombrada recientemente miembro del Consejo de Administración de Eastside Distilling, Inc (NASDAQ: EAST).

Levy-Navarro, que es miembro de la Asociación de Directores Corporativos Latinos (LCDA), fue designada Presidenta del Comité de Compensación. También forma parte de los Comités de Auditoría y de Nombramientos y Gobierno Corporativo.

La ejecutiva compartió la noticia en LinkedIn.

"¡Encantada de unirme al consejo de Eastside Distilling Company (NASDAQ:EAST), y de trabajar con Paul Block y su extraordinario equipo!"

Block, presidente y consejero delegado, dijo que están encantados de contar con su experiencia en el Consejo de Administración.

"Liz es una ejecutiva experimentada con experiencia guiando a los líderes en el desarrollo de nuevos negocios, la mejora de la distribución y las ventas, el comercio digital, la entrada en nuevos mercados, la innovación, el marketing estratégico y la construcción de marcas con grandes empresas de bienes de consumo", comentó.

Según su perfil en la página web de Eastside Distilling, Levy-Navarro ocupó anteriormente el puesto de Directora General de Orrington Strategies, una empresa de consultoría de gestión dedicada a ayudar a los ejecutivos de productos de consumo y servicios financieros a hacer crecer sus negocios y marcas de forma rentable.

Antes de eso, fue Jefa de Práctica y Miembro del Comité Operativo de una antigua división de Nielsen Holdings, donde asesoró a ejecutivos de empresas en cuestiones de crecimiento empresarial.

Actualmente forma parte del Consejo de AIG US Life Company, en su Comité de Asuntos Corporativos (Auditoría), y del Consejo de Wilshire Mutual Funds como Presidenta de su Comité de Valoración y formando parte de sus Comités de Auditoría, Inversiones y Nombramientos.

También forma parte del Consejo Asesor de Burke Distributor Holdings, un distribuidor de bebidas alcohólicas, vino y cerveza del Medio Oeste, y anteriormente formó parte de un par de consejos de administración de empresas privadas como Presidenta del Consejo y Presidenta del Comité de Compensación.

Levy-Navarro, que obtuvo un MBA en finanzas en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania y un BBA en marketing en la Universidad de Michigan, dijo en una entrevista reciente que se ha enfrentado al rechazo en su camino hacia el éxito.

"Me he enfrentado a muchos rechazos a lo largo del camino... Esto no vino sin un montón de rechazo de las juntas directivas que decidieron no seleccionarme", dijo.

Añadió que los ejecutivos deben ser pacientes, porque el primer nombramiento en un consejo de administración puede llevar de dos a tres años.

"Se puede ser diferente y seguir encajando en la actualidad", dijo Levy-Navarro sobre los latinos que buscan formar parte de los consejos de administración.