Empresaria dominicana recibe distinción de ‘Hispanas Influyentes’ del New York Council

Antes de finalizar el año, la empresaria dominicana Gigi Núñez recibió la distinción del New York Council por su aporte a la comunidad hispana durante el lanzamiento de ‘Hispanas Influyentes’.

La distinción fue entregada en Times Square por Ydanis Rodríguez, miembro del concejo y recién nombrado director de Transporte de Nueva York.

‘Hispanas Influyentes’ movimiento creado por Yaneli Sosa, que destaca la vida y el éxito de más de 20 mujeres. Durante el evento también se hizo el lanzamiento del libro de esta iniciativa.

“El reconocimiento a Gigi Núñez es una forma de destacar la gran labor que como empresaria dominicana ha venido haciendo en Estados Unidos y el aporte que ha dado a través de su empresa, que hoy por hoy genera más de 300 empleos al año”, dijo Yaneli Sosa.

Gigi Núñez fue galardonada por ser una mujer de negocios que “representa diversidad, generosidad, poder, que se le mide a todo por conseguir sus sueños”, expresa el comunicado que anunció el premio.

“Cuando me dijeron que recibiría este reconocimiento por parte del New York Council, me llené de emoción. Creo que puedo inspirar a otras latinas a no desfallecer en su proyecto de emprendimiento, aplicando el mantra que me ha colocado donde estoy hoy: ‘el momento es ahora’”, dijo Gigi al recibir el pergamino.

Para ella, la meta de un negocio no puede estar motivada por razones superficiales. Eso incluye el tener dinero, que es parte de lograr ser notorio. Sin embargo, “es clave tener pasión y motivación de ganador y luchador, uniéndose a personas que están también en la misma sintonía”.

Acerca de Gigi Núñez

Empresaria, creadora de las firmas Money Team Group LLC, Cleaning Professionals of Florida, MLM Contractors Solutions. Es una mujer latina de raza negra y con historia personal de cambio drástico: Estudió doce semestres de medicina para complacer a su padre, sin saber que años después los estudios le ayudarían a salvar la vida de su hijo prematuro.

Se lanzó a un negocio que casi nadie se atreve a hacer. Alcanzó el éxito con su empresa de recolección de escombros e invirtiendo en bienes raíces.

Actualmente, se prepara para lanzar The Gigi Núñez Foundation.