Taco Bell abre la primera escuela de negocios de su clase

En un esfuerzo por romper las barreras y diversificar aún más su programa de franquicias, Taco Bell ha anunciado el lanzamiento de la Escuela de Negocios Taco Bell.

El primer programa de formación de franquicias de Taco Bell tendrá como objetivo elevar a los líderes de los restaurantes como empresarios y formar a más personas de color para que se conviertan en propietarios de franquicias.

Este nuevo programa surgió a raíz de una pregunta simple y reflexiva: ¿No deberían los líderes del sistema Taco Bell reflejar a las personas que comen y trabajan allí?

A medida que Taco Bell sigue expandiéndose, la marca está tomando medidas considerables para garantizar que sus líderes reflejen a las distintas personas que componen su base.

"Sabemos que los puestos de trabajo en la comida rápida suelen verse como trampolines para otras carreras. Y estamos tratando de cambiar eso", dijo Mark King, director ejecutivo de Taco Bell, en un comunicado de prensa.

"A través de la Escuela de Negocios de Taco Bell, queremos mostrar a nuestros ambiciosos líderes de los restaurantes cómo sus carreras podrían prosperar en Taco Bell y ver oportunidades que tal vez no hayan considerado anteriormente. Queremos hacer cambios fundacionales que tengan un impacto positivo en el crecimiento de nuestros diversos miembros del equipo. Este programa les enseñará las habilidades que necesitan para ascender, ya sea para pasar al siguiente nivel o incluso para ser dueños de su propia franquicia algún día."

¡Este programa es el resultado de una asociación con la Universidad de Louisville y será apoyado por el Centro de Excelencia Global de Franquicias de Yum! Center for Global Franchise Excellence, la empresa matriz de Taco Bell. El objetivo es abrir oportunidades para las comunidades poco representadas a través de la educación en el negocio de las franquicias.

El programa piloto aprovechará esta asociación para crear vías para que los líderes de los restaurantes avancen en sus carreras, al tiempo que ayuda a la marca a construir un sistema de franquicias más diverso.

"¡Creo que las empresas y las instituciones educativas tienen la responsabilidad de trabajar juntas para romper las barreras y crear oportunidades para aquellos que no las tendrían de otra manera", dijo Kathy Gosser, Directora del Centro de Excelencia Global de Franquicias de Yum! Center for Global Franchise Excellence.

El campamento de iniciación empresarial de seis semanas de duración enseñará a los líderes de restaurantes de alto rendimiento las herramientas fundamentales para tener éxito en la propiedad de franquicias. Las clases proporcionarán educación y formación acreditadas sobre habilidades empresariales y de negocio críticas, incluyendo financiación, crecimiento y desarrollo, marketing y recursos humanos.

Tina Reagan, presidenta y directora de operaciones de K-Mac Enterprises, es la prueba viviente de la dedicación de Taco Bell a la formación de futuros líderes de franquicias.

"Cuando empecé a trabajar en un restaurante Taco Bell en 1983, pensé que sólo me quedaría unos meses", dijo. No me imaginaba que acabaría quedándome unas cuantas décadas y que acabaría dirigiendo y operando 319 restaurantes". Como alguien que empezó como miembro del equipo, sé de primera mano que ser propietario de una franquicia puede ser un camino intimidante. Pero ha sido muy gratificante.

"Estoy orgullosa de trabajar para una empresa que está trabajando para construir un camino hacia la propiedad de franquicias para los líderes de restaurantes de diversos orígenes en todos los niveles", añadió.

La primera promoción de estudiantes de la Escuela de Negocios de Taco Bell comenzará en febrero de 2022, con el objetivo de poner en marcha una sólida cantera de talento para el liderazgo en el campo.

Los participantes recibirán becas para cubrir la matrícula del programa y serán reconocidos internamente con el sistema Taco Bell por sus logros.

"La estrecha relación de trabajo entre Yum!, Taco Bell y la Universidad de Louisville demuestra el poder de la colaboración. Juntos podemos ayudar a las personas a aprender nuevas habilidades, alimentar su espíritu empresarial y, en última instancia, construir un futuro mejor para las generaciones", dijo Gosser.