Riesgo de enfermedades del corazón en las mujeres hispanas

Para las mujeres de todas las razas y edades, las cifras muestran que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte.

Sin embargo, la investigación ha seguido mostrando que las enfermedades del corazón son especialmente comunes entre las comunidades de color. Entre las comunidades hispanas en particular, las mujeres desarrollan enfermedades del corazón una década más joven que las mujeres no hispanas.

A pesar de la prevalencia y gravedad de estos riesgos, sólo 1 de cada 3 mujeres hispanas es consciente de que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte entre las mujeres.

Las investigaciones han demostrado que existen múltiples factores que contribuyen al alto riesgo de enfermedades cardíacas entre las mujeres hispanas.

El primero de ellos es que, por lo general, las mujeres hispanas suelen ser las encargadas de cuidar no sólo a sus parejas e hijos, sino también a generaciones de familiares que pueden vivir bajo el mismo techo o cerca de él.

"La cultura hispana es una cultura que enfatiza mucho la familia y la unión. Las mujeres son la columna vertebral de esta estructura; a menudo son llamadas a ser cuidadoras de los cónyuges, los hijos, los hermanos y los padres", dijo la doctora Maribel Hernández, electrofisióloga del Instituto del Corazón Lankenau y directora médica de la Iniciativa del Corazón de la Mujer, en un artículo publicado recientemente por Main Line Health.

Esta dinámica ha hecho que muchas mujeres den prioridad a las necesidades de los demás hasta el punto de perder de vista su propia salud y bienestar.

Además, según la Oficina de Salud de las Minorías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., las mujeres hispanas tienen un 20% más de probabilidades de tener sobrepeso en comparación con las mujeres blancas no hispanas.

Entre las mujeres hispanoamericanas, el 78,8% tiene sobrepeso u obesidad, en comparación con el 64% de las mujeres blancas no hispanas.

La obesidad puede dar lugar a mayores índices de diabetes, presión arterial alta e hipertensión, todos ellos factores de riesgo comunes de las enfermedades cardíacas.

Un tercer factor es la dificultad de controlar el peso sin un acceso fácil a alimentos nutritivos.

Debido a algunos factores socioeconómicos, muchos hispanos viven en "desiertos alimentarios", lo que añade otra capa de dificultad para la prevención de las enfermedades del corazón.

"Las mujeres de las comunidades hispanas a menudo no tienen el mismo acceso a una atención integral y asequible que las mujeres no hispanas", dijo la Dra. Hernández. "Muchas mujeres hispanas no tienen seguro, no tienen una relación establecida con un médico de atención primaria, o un hospital o centro de salud cercano que ofrezca proveedores que hablen español u ofrezcan servicios de traducción adecuados."

Todos estos factores pueden afectar la disposición de una mujer a buscar atención médica de rutina o atención de emergencia.

La Dra. Hernández sugiere que la educación es el primer paso para controlar el riesgo de enfermedad cardíaca.

"Sólo un tercio de las mujeres hispanas saben que las enfermedades del corazón son su mayor riesgo", dijo. "Cuanto más sepamos sobre nuestros factores de riesgo culturales y personales, mejor equipados estaremos para manejar estos riesgos".

Es importante programar chequeos regulares para discutir su historia familiar y cómo manejar proactivamente el riesgo de enfermedades del corazón, incluyendo el conocimiento de los números clave de la salud del corazón como la presión arterial, el colesterol, el IMC, los triglicéridos y el peso corporal.

Si tiene preguntas relacionadas con su salud cardíaca o desea más información sobre la Iniciativa Cardíaca para Mujeres de Main Line Health, su equipo de cardiólogos y sus grupos de apoyo, llame al 484.476.3WHI (484.476.3944) o utilice su formulario seguro de solicitud de citas en línea.

"Animo a todas las mujeres no sólo a tener conversaciones sobre las enfermedades del corazón con su proveedor de atención primaria, sino también con las otras mujeres en su vida", dijola Dra. Hernández.