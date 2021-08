Segunda edición de AL DÍA 40 Under Forty

Filadelfia es una ciudad conocida por muchas razones.

Ya sea por la distinción de ser el lugar de nacimiento de Estados Unidos, la primera capital de los Estados Unidos o el hogar de la primera biblioteca, hospital y zoológico de la nación, existen cantidad de motivos por los que la Ciudad del Amor Fraternal es conocida.

Los datos más recientes del censo de EE. UU. muestran que Filadelfia experimentó un aumento de población del 5%, un aumento de casi 78,000 residentes, desde hace una década, incluida una comunidad hispana en crecimiento.

A medida que la ciudad celebra sus más de 300 años de existencia y prepara el escenario para la próxima década de prosperidad, AL DÍA quiere aprovechar la oportunidad para destacar la diversidad que enriquece a la ciudad hoy más que nunca.

El 27 de agosto, esa diversidad se verá plenamente expuesta en el segundo evento anual AL DÍA 40 Under Forty (Los ‘40 menores de cuarenta’ de AL DÍA) que una vez más será conducido por Loraine Ballard Morrill, directora de noticias y asuntos comunitarios de iHeartMedia.

Cuando este evento se llevó a cabo por primera vez en 2020, el objetivo era ubicar a los diversos jóvenes profesionales que estaban logrando un impacto positivo en sus respectivas industrias y en nuestra región, pero que no recibían el reconocimiento adecuado y merecido.

Como empresa de medios, AL DÍA tiene la responsabilidad de hacer precisamente eso, así que decidió proporcionar una plataforma en forma de evento para dar a conocer a estas personas.

Incremento de los nominados

Cuando el concepto AL DÍA 40 Under Forty se transformó por primera vez en un evento completo con dirección, visión y sustancia, nos propusimos una misión: encontrar a esos jóvenes profesionales diversos.

Gracias a nuestro formulario de nominación y la ayuda de nuestros leales lectores, pudimos lograrlo, e incluso conseguimos más.

El año pasado, AL DÍA compiló un total de 160 nominados individuales únicos de toda la región. Este año, ese número aumentó a 180.

La diversidad en edad, antecedentes, habilidades, raza, origen étnico, experiencias e industrias pone de manifiesto el nivel de diversidad que hace que la ciudad sea lo que es hoy.

El siguiente paso era arrojar luz sobre esa diversidad y profundizar en las personas que hacen posible esa diversidad.

Un panel de jueces de mucho nivel

Después de reunir una alineación impresionante de jueces para ayudar con el proceso de selección de los 40 homenajeados el año pasado, el objetivo era armar un comité de jueces aún más grande esta vez.

El panel de jueces de este año estuvo compuesto por: David M. Davis, Director General y consultor líder de Pennsylvania and Talent & Organization Lead for North America’s Public Sector, Accenture; Nefertiri Sickout, Directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Ciudad de Filadelfia; Gregory L. DeShields, Director Ejecutivo de PHL Diversity en la Philadelphia Convention & Visitors Bureau; Ping Cao, Vicepresidente en Robert Half Management Resources, y Presidente de NAAAP Greater Philadelphia; Meghan O’Brien Wright, AVP de Programas de Salud Financiera en la Lincoln Financial Foundation; Susan Jacobson, Presidenta de Jacobson Strategic Communications, y Presidenta de la junta de la Cámara de Comercio de Greater Philadelphia; Lorena Plaza, Vicepresidenta de Análisis y Planificación Financiera en Independence Blue Cross; Ashlei Bobo, Vicepresidenta de Comunicaciones en JPMorgan Chase & Co.; Lisette Martinez, Vicepresidenta Ejecutiva de Inclusión, Diversidad y Compromiso Comunitario en Thomas Jefferson University & Jefferson Health; y Raquel M. Arredondo, Vicedecana de Diversidad, Equidad e Inclusión en la University of Pennsylvania Graduate School of Education.

Cada juez, con sus antecedentes y trayectorias profesionales correspondientes, son una muestra de diversidad por derecho propio. Estos jueces representan una voz importante, asegurando que la diversidad sea imperativa dentro de sus industrias.

Todos son líderes que ayudan a impulsar la diversidad, la equidad y la inclusión en sus organizaciones, y también en la ciudad en general.

Nefertiti Sickout es el caso más evidente, al estar directamente a cargo de esta misión en su puesto de Directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Ciudad de Filadelfia

En sus propias palabras, su trabajo está “enfocado a observar cómo el gobierno y las instituciones locales mantienen intencional o inadvertidamente las disparidades raciales debido a estructuras o sistemas históricos que tienden a repetir patrones de exclusión”.

La falta de promoción e implementación de la diversidad, la equidad y la inclusión está profundamente arraigada en esas estructuras, a menudo se mantienen a lo largo de generaciones, y requieren de un esfuerzo concertado y colaborativo a largo plazo para deshacerse.

El evento 2021 AL DÍA 40 Under Forty servirá, en parte, para promover y elevar a esta generación de jóvenes profesionales diversos y prometedores.

Las empresas de toda la ciudad estarían mejor atendidas si adoptaran ese concepto en sus prácticas de contratación.

Gregory DeShields lo expresó de esta forma al describir el hecho de abrazar la diversidad, la equidad y la inclusión como un “negocio clave fundamental que conduce a una ventaja competitiva y al éxito empresarial, al mismo tiempo que crea entornos de trabajo que acogerán e incluirán lo mejor de todos los empleados”.

En lo que respecta a la mirada hacia el futuro de la fuerza laboral de Filadelfia, esta generación de profesionales prometedores es clave, ya que es probable que vean ambos extremos del espectro: el status quo y el panorama en constante cambio.

“Los líderes de 40 Under Forty deberán equilibrar una fuerza laboral generacional diversa que adopte los estilos de trabajo tradicionales y los estilos en evolución y las expectativas laborales”, dijo DeShields.

Cuando los jueces asumieron la tarea de seleccionar a los 40 homenajeados del evento de este año, garantizar que la diversidad siguiera siendo un concepto frontal era primordial. Esto quedó demostrado al observar el nivel de diversidad de los homenajeados.

“Este evento, además de celebrar el compromiso, el trabajo y los esfuerzos de los premiados, también crea más comunidad”, dijo Sickout. “En términos de establecer una red de personas que puedan estar más alineadas y en una mejor posición para colaborar y promover intencionalmente la diversidad, la equidad y la inclusión para la mejora de Filadelfia y nuestra sociedad en general”.

Filadelfia es diversa de muchas maneras, y era importante que eso quedase reflejado a la hora de elegir a los nominados.

“La representación es fundamental para fomentar una cultura de inclusión: da luz y vida a las personas a menudo atrapadas en las sombras”, dijo David Davis. “Nos está diciendo: ‘le vemos’”.

Estos homenajeados no solo serán vistos, sino también escuchados.

Los 10 jueces entendieron la misión y tomaron la iniciativa a la hora de hacer la selección final de los 40 homenajeados.

Un discurso para la posteridad

Cuando uno escucha la historia de la oradora principal, Sandra Campos, escucha una historia de impulso, trabajo duro y determinación.

Campos es una texana nacida en California, mexicano-estadounidense de primera generación.

Como uno de los seis hijos de padres mexicanos que llegaron a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, Campos vio de primera mano el valor de trabajar duro.

Su padre tuvo varios trabajos, de empleos en hoteles a repartidor de leche, hasta que encontró el espíritu emprendedor que comparten tantos inmigrantes, y comenzó a trabajar en la fábrica de tortillas de su tío en El Paso, aprendiendo todo lo que pudo sobre el negocio.

Después de unos años, se mudó con su familia a Dallas y comenzó su propio negocio de tortillas allí.

“Creo que hay un espíritu de trabajo y construcción de uno mismo que prevalece dentro de esta cultura”, dijo Campos.

Ese espíritu pronto explicaría su propia trayectoria como profesional en la industria de la moda, donde ya lleva más de dos décadas, trabajando en varias marcas, como Juicy Couture, Bebe y BCBG.

“Crecí con padres emprendedores, así que hacer negocios fue algo que siempre tuve en mí”, señaló Campos. “Siempre fui una líder en una posición de liderazgo”.

“Quería ser CEO, lo supe muy pronto”, añadió.

En 2018, se convirtió en la primera mujer y directora latina de Diane von Furstenburg.

“Para mí era importante convertirme en líder dentro de una marca de moda minorista que no fuera solo un nombre en una etiqueta”, dijo Campos, “sino que tuviera un propósito y un significado reales”.

Desde que dejó el cargo, Campos siguió su sueño empresarial, fundando Fashion Launchpad, una plataforma de suscripción premium que ofrece educación a medida para profesionales de la moda y el comercio minorista, operativa desde junio de 2020. Unos meses más tarde, fue nombrada CEO de Project Verte.

Campos atribuye el éxito de su carrera a tres factores principales: trabajo duro, perseverancia y una sana curiosidad.

Para la próxima generación de profesionales y líderes de la industria, Campos dio tres consejos clave.

“El networking es la prioridad número uno de la lista”, dijo.

Su segundo consejo es estar abierto a pensar de forma original, y el tercero es comprender que el éxito profesional es una montaña rusa.

“Es una maratón. No es un sprint ”, dijo Campos. “Definir realmente ese camino y comprender que habrá días realmente difíciles y días realmente geniales ... y no dejar que el ‘no’ le deprima y le impida cumplir sus objetivos, eso le salvará”.

“A mí, ciertamente, me salvó”.

Mirando hacia el futuro

A medida que los homenajeados, el personal de AL DÍA y decenas de otros invitados llenen la Fundación Barnes el 27 de agosto, una cosa seguro que pasará:

El 2021 AL DÍA 40 Under Forty será una celebración tanto del presente como del futuro de la Ciudad del Amor Fraternal.

La ciudad, y el país en general, se volverá cada vez más diversa, como indican los datos del censo más reciente.

Esa realidad solo hace que sea más importante para las personas y las organizaciones aceptar esa diversidad, aumentar la equidad y la inclusión, y ver como resultado un crecimiento positivo.

Felicitaciones a la segunda promoción de los homenajeados AL DIA 40 Under Forty: ¡la nueva generación de líderes de la industria en Filadelfia!