PA Society 2021 rompe el molde para fortalecer las voces de los diversos líderes de los medios de comunicación

El viernes 3 de diciembre, la Fundación AL DÍA dio el siguiente paso en la creación del evento anual más significativo e impactante de la Sociedad PA.

Celebrado en el Victor's Cafe de la ciudad de Nueva York, el evento anual sirvió para celebrar la diversidad del periodismo y los líderes de los medios de comunicación.

Más allá de eso, también fue un evento que promovió la futura generación de líderes y profesionales de los medios de comunicación.

"Estamos aquí como los líderes seguros para desarrollar oportunidades educativas y recursos para desarrollar líderes de medios y periodistas", dijo Taylor Cobb, Director de Desarrollo de Negocios de la Fundación AL DÍA.

La misión de la Fundación AL DÍA siempre ha sido ayudar a que crezca una cantera de diversas voces de los medios de comunicación.

Cuando Hernán Guaracao, fundador y presidente de la Fundación AL DÍA, comenzó su carrera como periodista, no pudo evitar pensar en ofrecer oportunidades a otros que quisieran seguir también ese camino.

En el marco del evento de la Sociedad 2021 de la AP, cuatro líderes de los medios de comunicación fueron galardonados con la Medalla "El Habanero" 2021 por su contribución al fortalecimiento del panorama mediático.

Se trata de Ashley Edwards, directora de asociaciones en Estados Unidos del Google News Lab; Dann Cuellar, reportero de 6ABC Action News; Alex Jakana, responsable de programas en la Fundación Bill y Melinda Gates; y Chris Brennan, reportero político del Philadelphia Inquirer.

Antes de incorporarse a Google, Edwards trabajó en redacciones y vio de primera mano la falta de diversidad que existía. A menudo vio que las historias de gente como ella eran contadas por personas que no se parecían a ella, o que a menudo no se contaban en absoluto.

Aunque se han hecho algunos progresos, ya que el 13% de los directivos de las redacciones son personas de color, todavía queda mucho trabajo por hacer.

"Por eso organizaciones como AL DÍA son tan importantes", dijo Edwards al aceptar su premio.

"Estamos creando oportunidades para nosotros mismos, apoyándonos mutuamente y rompiendo el statu quo", continuó.

Cuellar ha sido un elemento básico en Action News de 6ABC durante más de 30 años.

Al aceptar su premio, expresó su sorpresa por lo rápido que han pasado esas tres décadas. Sin embargo, se mostró muy agradecido con su familia y sus hijos, que siempre le han apoyado a lo largo de su carrera.

Cuéllar también anunció la última contribución que espera hacer a la región.

"Lo siguiente que quiero hacer en la vida es cultivar el próximo grupo de periodistas en Filadelfia", dijo, y añadió que está buscando ser profesor en Villanova o en St.

La carrera periodística de Jakana comenzó en su país natal, Uganda.

Se presentó a una emisora de radio de allí, pero su solicitud se perdió. No obstante, se arriesgó y se presentó a la entrevista de todos modos y más tarde consiguió el trabajo.

A lo largo de su carrera en el sector, Jakana dijo que había llegado a una gran conclusión.

"La vida humana es una experiencia compartida de sueños y esperanzas compartidos, y todo ello suele quedar plasmado en historias", dijo.

Sin embargo, aunque esos sueños y esperanzas sean compartidos, las historias son diferentes debido a las perspectivas, que es un elemento necesario en la industria de los medios de comunicación.

Como consejo, Jakana cerró su discurso de aceptación diciendo: "Si llamas a la puerta y te dicen que no reúnes los requisitos para este papel, o este puesto, o que no has sido preseleccionado, simplemente preséntate".

Para Brennan, lleva acudiendo a la Sociedad PA casi todos los años desde hace unas dos décadas, y aún recuerda su primera vez como reportero novato en el antiguo Philadelphia Daily News.

"Nunca he sido honrado en un evento de la PA Society, y eso me parece tan sorprendente como gratificante", dijo.

Para cerrar el acto, tres miembros del personal de AL DIA Inc. fueron sorprendidos con un marco de fotos, y se les dio las gracias por ser personas "que realmente hacen que esta tienda funcione", dijo Cobb.

"Tenemos que dar las gracias a los líderes que trabajan cada día para poner en marcha esta tienda", añadió.

Fundada en 1899 e incorporada en 1903, la Sociedad PA es un retiro anual de fin de semana para los políticos y líderes empresariales de Pensilvania, y tiene lugar el primer fin de semana de diciembre.