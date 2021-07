Una organización sin fines de lucro del sur de Texas, premiada con una subvención para expresar su oposición al muro fronterizo a través del arte

El Centro de Estudios Internacionales de Río Grande (RGISC) recibió una subvención de $75.000 de la Asociación Nacional de Arte y Cultura Latinas (NALAC) en colaboración con la Fundación Ford para su proyecto Reclamando la Frontera.

El RGISC es uno de los 27 líderes y organizaciones sin fines de lucro que recibieron el premio, lo que hace que el monto total en subvenciones alcance los $1,42 millones.

María López De León, presidenta y directora ejecutiva de NALAC, dijo que está orgullosa de ver progresar el increíble trabajo y liderazgo de los latinos.

“Trabajamos para elevar las voces más marginadas dentro de nuestras comunidades porque sabemos que el arte y la cultura es nuestro conducto más poderoso para lograr un cambio transformador”, dijo López De León.

El RGISC se fundó originalmente en 1994 y se ha dedicado a preservar el Río Bravo apostando por la abogacía, la investigación constante y la educación.

La organización lleva tiempo luchando por resaltar la importancia de una cuenca hidrográfica saludable y un medio ambiente limpio. Por otro lado, también se ha centrado en narrar historias a través del arte.

El enfoque principal de RGISC en este momento es crear arte que muestre su oposición a la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Gracias a la gran cantidad de donaciones recibidas, ahora podrán abordar muchos más problemas, incluida la situación de los migrantes en la frontera sur.

"Es una subvención increíblemente impresionante y distinguida que recibimos en parte debido a nuestro trabajo en el tema del muro fronterizo y nuestro deseo de compartir nuestra verdad y cuán segura es esta comunidad y contrarrestar la narrativa destructiva de la administración anterior", dijo la presidenta de la Junta de RISC, Melissa Cigarroa. Informe fronterizo.

En agosto de 2020, RGISC colaboró ​​con la No Border Wall Coalition (NBWC) para crear un mural frente a un tribunal de Laredo que decía: "Defund The Wall, Fund Our Future" (Desfinanciar el muro, financiar nuestro futuro).

El mural sirvió de inspiración para una gran afluencia de residentes, que decidieron salir a protestar, así que decidieron pintar un mural similar a principios de este año.

Específicamente, el dinero recibido se destinará a otros proyectos futuros, incluidos muchos eventos comunitarios como caminatas, eventos de limpieza y otros recursos educativos dirigidos a los lugareños sobre el Río Grande.

Los fondos para RGISC también se destinarán a reuniones mensuales, sesiones de capacitación y eventos de creación de redes.

Hasta ahora, NALAC ha distribuido dinero a 27 organizaciones en los estados del sur y suroeste, incluidos Arizona, Texas y Nuevo México.

Otro beneficiario es Aliento, ubicado en Gilbert, Arizona.

El programa de Aliento se llama Cultiva y co-crea espacios de sanación para DACA y las comunidades de jóvenes indocumentados en Arizona a través de asociaciones locales con varias escuelas del estado.

Aliento está planeando crear arte, talleres de sanación y noches de micrófono abierto para que los centros de estudiantes creen espacios seguros de expresión cultural, liderazgo y sanación emocional.

“Haciendo uso estratégico de su práctica artística y cultural para promover la justicia, los artistas y creadores de cultura a lo largo de la frontera sur crearán obras que reflejen la dignidad, la resiliencia y la belleza inherentes a las comunidades fronterizas y nuestras historias”, dijo López De León.