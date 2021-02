El trabajador médico de West Philly que se lanzó al ruedo nacional al iniciar la Universidad de Skate

A Cohen Thompson siempre le ha gustado el patinaje desde que su familia le enseñó a una edad muy temprana.

Ahora, este asistente médico está convirtiendo su afición en una experiencia de aprendizaje para los niños de la zona de Filadelfia.

"El patinaje me ha alejado de las calles y ha hecho que me concentre en ser un niño", dice. "Quiero hacer lo mismo por otros niños".

La siguiente ambición de Thompson es convertirse en líder y mentor de los niños de la ciudad que necesitan una salida, y por eso fundó en 2009 su propia organización sin ánimo de lucro basada en el patinaje, llamada Skate University.

Su esfuerzo en la comunidad promueve tanto el patinaje como un pasatiempo para los jóvenes como la salud y el bienestar a través de la actividad física.

"El patinaje también es estupendo para la salud", dice Thompson.

Además de enseñar a los niños a patinar, ofrece almuerzos a los niños que se acercan a las clases de patinaje.

"Estos niños vienen y no tienen que preocuparse de nada. Los padres se acercan a mí y me dicen: 'No sabía cómo iba a alimentar a mis hijos hoy', es justo, sobre todo en medio de la pandemia de COVID-19", dijo Thompson.

Antes de que Thompson decidiera dedicarse a la medicina, fue jugador profesional de baloncesto en Canadá y formó parte del equipo de mates de los 76ers.

"También fui profesor durante muchos años en el Boys and Girls Club del norte de Filadelfia", dijo.

Thompson se ha manifestado sobre la violencia que se vive en la ciudad, por lo que quiso hacer algo para ayudar a las familias a que sus hijos se mantengan alejados de las calles y aprendan un nuevo deporte.

"Compré unos 100 pares de patines, tenemos una pista de patinaje y un parque de patinaje que acaba de ser renovado", dijo.

Cree que el patinaje es para todo el mundo, incluso para los niños que puedan tener problemas de aprendizaje o no estén interesados en los deportes de competición.

"Hay niños que tal vez no puedan jugar al fútbol o a la pelota, tal vez estén en el espectro autista y no puedan desenvolverse adecuadamente en una multitud, pero el patinaje no es una competición, sino que ayuda a formar el carácter", dijo Thompson.

Además de los actos desinteresados de bondad que despliega Thompson, su "Universidad" también ofrece talleres de autoestima para niños.

"Es muy importante mostrar a los niños la confianza que pueden tener en sí mismos, y muchos niños de Filadelfia pueden encontrarse con el grupo equivocado", dijo.

Con el tiempo, también quiere establecer clases de reanimación cardiopulmonar y BLS para certificar a 600 personas.

"No creo que haya que quitarle nada a la gente, tenemos que ayudarnos unos a otros", dijo Thompson.

A largo plazo, sueña con crear una escuela de oficios para que los niños de la zona puedan participar más en las carreras de S.T.E.M.

"Quiero que la gente tenga un programa de entrada para entrar en el campo de la medicina", dijo Thompson. "En lugar de que los niños crezcan y cuenten el número de medicamentos, podrán contar el número de CC de medicamentos que hay que dar a una persona durante una operación cuando se conviertan en médicos".

Además de ser un mentor para los niños de Filadelfia, Thompson quiere que los niños sepan que pueden hacer lo que quieran y que sus sueños no tienen límites.

"La única manera de fracasar es si nunca lo intentas", dijo.

Apoya a la Skate University visitando su página web y difundiendo su mensaje.