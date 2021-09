La mamá hispana que globaliza los diseños de arte tradicional mexicano en TikTok

TikTok existe desde septiembre de 2017, pero la plataforma experimentó un aumento constante de popularidad al inicio de la pandemia de COVID-19, ya que muchos estadounidenses realizaban sus rutinas diarias en casa y muchos buscaban formas alternativas de entretenimiento y conexión social.

Sin embargo, no todos los usuarios de TikTok estaban en ella por el interminable desplazamiento para matar el tiempo, los bailes virales o los tutoriales de cocina. Muchos empezaron a utilizar la aplicación como una forma de dar a sus pequeños negocios más visibilidad y, con suerte, aumentar su base de clientes y sus ventas.

Una empresaria latina, Cassie Sorensen, encontró oro utilizando los sonidos y tendencias virales de la aplicación para mostrar sus vibrantes productos de inspiración mexicana.

El viaje de Sorensen hacia la propiedad de su propia pequeña empresa no comenzó hasta que vivió en Yucatán, México, durante tres años con su marido y sus hijos. Durante más de 20 años se dedicó a ser ama de casa, lo que considera un privilegio y una elección.

"Tuvimos esa oportunidad gracias al apoyo de mi marido. Así que nunca se me ocurrió dirigir un negocio o ser una especie de empresaria", dijo Sorensen a AL DÍA.

Durante sus años en Yucatán, Sorensen se enamoró de todo lo que había allí. Es latina, con herencia mexicana y nació y creció en el sur de Texas. Pero durante su estancia en "la patria", su familia se sumergió en el idioma y la cultura.

Sorensen se sumergió tanto en la cultura local y en la escena comercial, que incluso empezó a tomar clases y a aprender el oficio de tejedora de telares.

"Aprendí un poco sobre fibra y artes textiles, y por supuesto, había estado comprando en los mercados de artesanos y comprando cosas para mí. Me encantaban todos los colores que se representaban en las piezas. Y creo que una vez que tomé esas clases y aprendí más sobre ello fue cuando me pregunté si tal vez podría hacer algo con ello", dijo Sorensen.

Sorensen se puso entonces en contacto con varias artesanas y ahora trabaja con ellas en una asociación cooperativa de comercio justo. Aunque la mayoría de los diseños proceden de las artesanas, Sorensen diseña algunas piezas originales para su tienda.

Su pequeña empresa, Tassel Amor, vende borlas, bolsos y pendientes de bonitos colores.

El tejido en telar es un oficio muy laborioso e intrincado, y Sorensen explica que las técnicas se transmiten de generación en generación.

"Me encanta apoyar su trabajo y a los artesanos, sobre todo porque el año pasado todos sabemos que las cosas fueron difíciles para todo el mundo, y muchos de sus compradores no les compraron. Las boutiques estaban cerrando y ellos tenían compradores en todo el mundo que se abastecían de ellos", dijo Sorensen.

"Como no había tanta gente comprando, los pedidos también disminuyeron. Así que fue un momento perfecto en el que las cosas despegaron en TikTok, porque pude hacer pedidos aún más grandes de ellos; cada vez más cantidades", añadió.

La base de clientes de Sorensen es bastante diversa, y va más allá de las personas de ascendencia mexicana o latina. Antes de mudarse a un estudio más grande, Sorenson solía trabajar con pedidos en la mesa del comedor, y su hija le preguntó una vez si todos sus clientes eran mexicanos.

La pregunta de su hija la sorprendió, y le explicó que sus clientes, "al menos por los apellidos", no son todos mexicanos, y que tienen orígenes muy diversos. Sorensen hizo entonces un TikTok sobre esta conversación, que se hizo viral, acumulando 2 millones de visitas.

"Es genial que la gente de todo el mundo ame este hermoso arte", dijo su hija.

Sorensen teoriza que un producto en particular que es muy popular entre una gran variedad de personas es el diseño del mal de ojo, que tiene raíces en las tradiciones griega, romana, judía, islámica, budista e hindú.

Sorensen se lanzó a TikTok porque no paraba de oír que los propietarios de pequeñas empresas debían aprovechar la plataforma.

"Decidí apostar por ella porque a principios de 2020 era realmente difícil crecer en Instagram. No había carretes y el crecimiento era muy lento. Para mí, simplemente llegué a un punto en el que me dije '¿por qué no? ¿Qué tengo que perder? Empecé a encontrar pequeñas empresas allí y me enamoré de la comunidad", dice Sorensen.

La gente daba muchos consejos y trucos, y Sorensen aprendió rápidamente que la comunidad es muy solidaria, así que siguió adelante. Empezó a hacer vídeos en marzo de 2020 y, en pocos meses, las ventas empezaron a aumentar de forma constante. En febrero de 2021, sus ventas se dispararon.

Con perseverancia y creatividad, Sorensen consiguió agotar su tienda online en cuestión de minutos después de reabastecerse. Los clientes comentaban sus vídeos diciendo: "Acabo de pedir esto", lo que realmente calentaba el corazón de Sorensen.

Los tres vídeos virales de Sorensen consistían en la conversación con su hija, una cita inspiradora y su historia sobre la vida en México.

Cuando se le pidió que diera un consejo a los aspirantes a propietarios de pequeñas empresas, Sorensen sugirió que simplemente "vayan a por ello" y utilicen lo que tienen, que empiecen donde están y que sepan que hay espacio para ellos, y que las cosas extraordinarias llevan su tiempo.