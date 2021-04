La ciudad de Filadelfia celebra la primera mesa redonda latina sobre la vacuna Covid-19

La ciudad de Filadelfia presentó su primera mesa redonda centrada en los latinos en asociación con Univisión 65 el 6 de abril, para discutir las preocupaciones más urgentes que los latinos en Filadelfia han expresado en los casi cuatro meses desde que la vacuna comenzó a distribuirse en la ciudad.

Los participantes de la mesa redonda incluyeron a la Dra. Julianne Burns MD con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, Héctor Ayala con el Consejo de Servicios de la Comunidad Hispana, el abogado de inmigración Steven Larin, y Joanna Otero-Cruz.

Aunque no había ningún experto latino o hispanohablante en la vacuna, la ciudad dijo a AL DIA que debido a una complicación de última hora, la Dra. Laura Hribar no pudo asistir a la mesa redonda. En su lugar, el Dr. Burns fue el experto en vacunas de la ciudad, pero debido a otras complicaciones, la interpretación en español en pantalla no funcionó.

En su lugar, se ofreció un verano de la respuesta del Dr. Burns en español después de la parte de la mesa redonda dedicada a las vacunas.

A continuación se ofrece un resumen de las respuestas del Dr. Burns, que está disponible en español aquí.

Sin embargo, el panel discutió información vital y respuestas a las preocupaciones que, en parte, han contribuido a la disminución de las tasas de vacunación entre la población hispana y latina.

Aparte de la información general sobre la vacunación, el panel discutió el acceso a las comunidades de inmigrantes e indocumentados, cómo obtener las vacunas en Filadelfia, y los sitios de FEMA disponibles, tanto en el Centro de la Ciudad como en el Norte de Filadelfia en Esperanza. Al final del panel se habló de los servicios de salud mental que están disponibles.

Debate con la Dra. Burns

En primer lugar, el Dr. Burns respondió a las preocupaciones sobre la rapidez con la que se desarrolló la vacuna, ya que muchas personas tienen dudas sobre el proceso de aprobación de la misma.

"Con cualquier vacuna en desarrollo, se prueba en múltiples ensayos clínicos que incluyen decenas de miles de personas. Con las vacunas que se utilizan actualmente en los Estados Unidos, estas vacunas se probaron en ensayos durante al menos tres meses antes de que se les diera la autorización de uso, y la gran mayoría de los efectos después de las vacunas se producen dentro de los tres primeros meses de la vacunación, por lo que esas vacunas se probaron durante este tiempo, y todas demostraron ser seguras", dijo el Dr. Burns.

Añadió que los CDC siguen vigilando la seguridad de las vacunas en uso para garantizar que no se detecten efectos secundarios raros. Dijo que, aunque el desarrollo fue "racionalizado", esto fue posible gracias a la inversión a gran escala, junto con las tecnologías existentes para las vacunas que hicieron el proceso más rápido.

En cuanto a la preocupación por enfermar gravemente tras recibir la vacuna, el Dr. Burn aclaró más.

"El beneficio de vacunarse es mucho mayor que cualquier riesgo de la vacuna. Como todo el mundo sabe, el Covid puede ser una enfermedad muy grave y ha causado mucho dolor y malos resultados en nuestra comunidad, por lo que la mejor oportunidad de protegerse contra el Covid es vacunarse. Y al vacunarse también se está protegiendo a sí mismo, a su familia, a su vecino y a toda su comunidad".

Si alguien tiene preocupaciones específicas relacionadas con una condición de salud existente, dijo que es mejor consultar a un médico. Las vacunas no interfieren con los medicamentos que se puedan estar tomando, pero las personas con problemas de salud están predispuestas a enfermar mucho con la COVID-19. Por lo tanto, es mucho más seguro vacunarse para protegerse.

En cuanto a la preferencia de la vacuna, el Dr. Burns dijo que no hay ninguna antes de destacar la seguridad de las tres disponibles actualmente.

"Todas son muy eficaces por igual para prevenir las hospitalizaciones, que es lo más importante en cuanto a la protección contra el virus Covid", dijo.

Cuando se le preguntó si la gente puede elegir la vacuna que recibe, Burns dijo que, actualmente, sólo los sitios específicos que reciben la vacuna tendrán una vacuna disponible.

"Esperamos que en los próximos meses haya más vacunas disponibles", dijo.

Los síntomas, dijo Burns, son normales y esperables.

"Estos síntomas sólo durarán uno o dos días y luego se sentirán mucho mejor. Estos síntomas son mucho menos de lo que se experimentaría si realmente se tuviera el virus Covid, y se estuviera muy enfermo de Covid. La vacuna no contiene el virus Covid. No se puede contraer Covid a través de la vacuna Covid", dijo.

Aun así, hay algunos efectos secundarios increíblemente raros de una reacción alérgica que pueden ocurrir después de la vacuna.

"Sólo se producen en unas pocas personas por cada millón de personas que se han vacunado, y esa es la razón por la que pedimos que permanezcan durante 15-30 minutos después de recibir la vacuna para vigilar cualquier reacción", dijo Burns.

Si este raro evento ocurriera, la Dra. Burns dijo que hay equipo médico en el lugar, y si fuera necesario, se llevaría al departamento de emergencias para recibir atención.

Para finalizar su segmento, la Dra. Burns respondió a preguntas sobre el futuro de las vacunas infantiles.

"Las empresas que desarrollan las vacunas están haciendo ensayos en niños ahora mismo para determinar la dosis correcta para que los niños reciban la vacuna", dijo.

La esperanza es que las vacunas estén disponibles para los niños tan pronto como el verano, pero al menos en el otoño.

La cuestión de ser indocumentado

Una de las preguntas más acuciantes de la gente es si afectará de algún modo a la vía de la ciudadanía.

"Sí, es seguro", dijo Larin. "Una persona indocumentada tiene todo el derecho y la obligación de ir a vacunarse".

Muchos, dijo, también temen el riesgo de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho claramente que la decisión de vacunarse no va a afectar al estatus de la persona, y que no será objeto de una sanción.

"De nuevo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho claramente que no van a llevar a cabo operaciones para detener a las personas en los centros de vacunación o en los consultorios médicos, hospitales o lugares de emergencia médica. No van a detener a las personas que estén en estos lugares, porque, de nuevo, el gobierno federal quiere que la gente se vacune", dijo Larin.

La privacidad es otra preocupación.

Los gobiernos estatal y federal mantienen registros de las personas que se vacunan, pero sólo para datos relacionados con la salud para controlar los niveles de vacunación y las tasas de vacunación en determinados códigos postales.

Larin subrayó que los centros de vacunación no compartirán información con organismos como el ICE.

"Muchos inmigrantes han vivido estos últimos años con mucho miedo... pero por la emergencia que tememos, por la pandemia, el gobierno federal ha sido muy claro, que no va a tener ningún impacto en el proceso de inmigración, que no van a continuar con las redadas y detenciones en los centros de vacunación", dijo.

Salud mental

Para finalizar la mesa redonda, el Dr. Ayala habló sobre los recursos de salud mental disponibles en la ciudad.

Hizo hincapié en que, si bien las vías alternativas, como las visitas de telesalud, se han utilizado ampliamente, sigue habiendo un problema de límites de capacidad, barreras lingüísticas y conocimiento de lo que hay que buscar en la propia familia.

"Diferentes edades, en diferentes etapas de la vida, presentan síntomas de diferentes maneras, por ejemplo[...]"Como padres, lo que debemos vigilar no es sólo lo que los niños dicen, sino lo que los niños hacen o dejan de hacer", dijo.

El debate completo puede verse aquí: