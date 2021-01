El emprendimiento latino crece más y más rápido en EE.UU.

El segmento de negocios latinos es el de crecimiento más rápido dentro del ecosistema de pequeñas empresas de Estados Unidos. Ha crecido un 34% en los últimos 10 años en comparación al 1% de todos los demás negocios.

Este es uno de los principales hallazgos del informe Estado del Emprendimiento Latino 2020 (State Of Latino Entrepreneurship Research Report), una investigación hecha por The Stanford Latino Entrepreneurship Initiative (SLEI) de The Stanford Graduate School of Business (GSB), en colaboración con Latino Business Action Network (LBAN).

El informe afirma que si no fuera por el crecimiento del número de empresas latinas, el número total de pequeñas empresas en los Estados Unidos habría disminuido entre 2007 y 2012. Los empresarios latinxs también están iniciando negocios más rápido que el promedio nacional en casi todas las industrias, y los ingresos de las empresas latinxs están creciendo a un ritmo más acelerado que los de las empresas de propietarios blancos.

El informe Estado del Emprendimiento Latino 2020 examina datos de 3.500 empresas cuyos dueños son blancos y 3.500 empresas de propiedad de latinos. También incluye datos de encuestas temporales de marzo, junio y septiembre.

Otro resultado es que los negocios latinos tienen muchas menos probabilidades que las empresas de personas blancas de que sus solicitudes de préstamo sean aprobadas por los bancos nacionales, a pesar de mostrar parámetros comparables en varios criterios claves.

Por otra parte, las mujeres emprendedoras siguen siendo las más vulnerables, especialmente en el marco de la pandemia de COVID-19, cuyo impacto se destaca especialmente en el informe de este año. Los emprendimientos dirigidos por mujeres son los más afectados por la pandemia, tanto para las empresas de propiedad de latinxs como de blancos.

El informe se presentará virtualmente el 29 de enero en el sexto Foro Anual del Estado del Empresariado Latino. El panel estará dirigido por líderes empresariales latinxs que discutirán su experiencia en el mantenimiento de las operaciones comerciales en medio de la pandemia.

Lxs panelistxs previstos son David Favela, director ejecutivo y fundador de Border X Brewing LLC, Eric Donnelly, director ejecutivo de Capital Plus Financial (CDFI) y Mercedes O. Enrique, presidenta de CMS Corporation. Rosa Santana, fundadora y directora ejecutiva de Santana Group, será la moderadora.