El visionario mexicano-estadounidense que lleva la representación a través de los Doodles de Google

A lo largo de su vida, Perla Campos ha atravesado a menudo capítulos y situaciones como "una más".

Nacida y criada en un pequeño pueblo a unos 30 minutos al suroeste de Dallas-Fort Worth, su familia era una de las pocas familias hispanas en un pueblo predominantemente blanco.

En la universidad, volvió a ser una de las únicas hispanas de su escuela.

Incluso hoy, trabaja en una de las mayores empresas de Estados Unidos y del mundo -Google- y es una de las pocas latinas del equipo.

Ser constantemente "una de las únicas" y parte de una comunidad subrepresentada ha sido un reto para Campos, pero la experiencia también se ha convertido en algo muy valioso con el tiempo.

"Lo principal es que aprendes a valorar eso y el poder de esos retos", dijo Campos durante una entrevista con AL DÍA.

Le ha enseñado sobre la perseverancia, la resiliencia y, francamente, más sobre sí misma como latina, lo que le ha llevado a la misión de devolver y mostrar su apoyo a la gente de su comunidad.

En su actual puesto como responsable de marketing global del equipo de Google Doodles, puede hacer eso y más.

Criado por una super heroína

"Siempre empezaré mi historia con: 'Soy la orgullosa hija de una super heroína, inmigrante mexicana, madre soltera'", dijo Campos.

La madre de Campos ha sido una gran influencia en su vida. Le da crédito a su madre por ser su base mientras Campos navegaba y aprendía sobre la vida y todos sus desafíos.

Su madre emigró a Estados Unidos desde México, el único miembro de su familia que lo hizo. Por ello, siempre se aseguró de que la joven Campos y sus dos hermanos mantuvieran su herencia mexicana mientras estaban en Estados Unidos.

"Fue realmente interesante navegar por esas dos culturas", dijo Campos, "porque mientras yo tenía la parte mexicana en casa, la ciudad donde crecí era predominantemente blanca".

Al entrar en la universidad, Campos se introdujo en sí misma en cuanto a lo que significaba ser latina.

"Empecé a conocer mi historia, y la sangre, el sudor y las lágrimas que se emplearon para darme la oportunidad que tengo aquí en Estados Unidos", dijo.

Al reflexionar sobre los sacrificios que su madre y generaciones de sus antepasados han hecho, Campos quiere asegurarse de que esos sacrificios no fueron en vano mientras hace su parte para darlo.

Incorporación a Google

Tras unas cuantas prácticas a lo largo de sus años universitarios, Campos fue aceptada en unas prácticas en Google.

Lo que empezó como unas simples prácticas de cuatro meses se convirtió en un viaje completo. Con su objetivo intacto de influir positivamente en su comunidad, empezó a relacionar la forma en que Google podía ayudarla a alcanzar ese objetivo.

"Tuve un momento mientras estaba en Google en el que realmente me mostró que la forma en que puedo impactar en mi comunidad, la forma en que puedo devolver", dijo, "hay múltiples caminos para ese objetivo". "Tomé la decisión de venir a Google porque realmente sentí que podía seguir avanzando en ese objetivo final en una empresa que sentía lo mismo", añadió.

Campos empezó a trabajar en Google en 2013, primero como Product Marketing Manager de Performance Ads Marketing en la sede de Google en Mountain View, California, y después como Product Marketing Manager de Spain Consumer Marketing en Madrid.

Desde 2016 ocupa su puesto actual como Global Marketing Lead de Google Doodles.

Campos describe los Google Doodles como "una doble combinación de arte y cultura", y señala que la compañía lanza unos 500 al año en todo el mundo.

"El arte proviene en su mayor parte de nuestro equipo principal de ingenieros y artistas, y lo que llamamos 'doodlers', para crear lo que se ve. Pero la parte cultural proviene de una red de [más de 120 personas] de todo el mundo", añadió.

En su función, Campos es responsable de gestionar esa red, entablar relaciones con grupos comunitarios y garantizar que todas las creaciones sean auténticas.

A través de esas relaciones y asociaciones, el equipo de Doodle es capaz de cruzar diferentes identidades y aspectos que hacen que tanto el proceso como el producto final sean más inclusivos.

"Mi trabajo es hacer que la gente se sienta vista, escuchada y valorada", dice Campos.

Una evolución drástica

Desde los primeros días de Google, el concepto y los diseños de los Doodles han evolucionado bastante.

A finales de los años 90 y en la década de 2000, un Doodle podía ser una de las letras del título de Google sustituida por una imagen o un gráfico.

El verano pasado, en previsión de los Juegos Olímpicos de Tokio, Google lanzó todo un mundo de juegos interactivos con siete minijuegos para que los usuarios jugaran.

"En los años que llevo aquí, he visto la evolución en términos de sofisticación del arte, pero también hemos pasado de crear cosas internamente a ampliar nuestra red de personas que crean los Doodles con nuestro programa de artistas invitados", dijo Campos.

El programa de artistas invitados ha contribuido en gran medida a que personas de diferentes comunidades aporten sus voces y perspectivas a los Doodles que la empresa lanza en su página web.

"Para mí, personalmente, lo que más me apasiona es ver nuestra evolución en términos de diversidad e inclusión, no sólo en los Estados Unidos, sino también en los mercados de todo el mundo", añadió Campos.

Su contribución más orgullosa

A lo largo de su mandato, Campos ha colocado unos 20.000 Doodles en la página de inicio de Google.

Sin embargo, si hay uno en particular del que se siente más orgullosa, es uno que representa a la cantante, artista y también influenciadora mexicana-estadounidense, Selena Quintanilla.

Mientras trabajaba en Google España, le preguntaron a Campos si podía crear un Doodle para alguien, ¿quién sería y por qué?

Sin dudarlo, nombró a Selena Quintanilla.

¿Su razonamiento?

"No me he sentido realmente reflejada en la página de inicio de Google y creo que podemos hacer que eso ocurra con mucha más gente", reflexionó.

Dos años más tarde, Campos regresó a Estados Unidos, se puso en contacto con el equipo del Doodle y les propuso su idea del Doodle de Selena.

"La razón por la que realmente quería este trabajo estaba relacionada con la idea de hacer que la gente se sintiera vista, escuchada y valorada", añadió Campos.

El Doodle de Selena fue finalmente elegido y lanzado oficialmente el 17 de octubre de 2017, el 28º aniversario del lanzamiento de su primer álbum de estudio.

Es un Doodle que Campos lleva en el corazón, dado el esfuerzo, la aportación creativa y la dirección que pudo poner en el diseño.

Selena tuvo un gran impacto en la vida de Campos, y el Doodle fue una forma de rendirle homenaje.

"Pude trabajar con la familia [de Selena], fue como este proyecto de 'pellizcarme' a alguien que siempre digo, al crecer las dos personas que me enseñaron que puedes hacer cualquier cosa que te propongas siempre que trabajes duro y estés concentrado, fueron mi mamá y Selena", reflexionó Campos.

"Me sorprendió mucho y me sentí muy agradecida al ver el impacto que tuvo en la comunidad", añadió.

Esta iniciativa fue una de las muchas en las que Campos ha trabajado a lo largo de los años para aumentar la representación de diferentes comunidades, incluida una en honor al 90º cumpleaños de la Dra. Maya Angelou y el 44º aniversario del nacimiento del hip-hop.

Más recientemente, ayudó a elaborar un Doodle en honor a la Dra. Ildaura Murillo-Rohde, fundadora de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas.

"En general, cuando podemos crear ese momento -incluso durante un breve periodo de tiempo- para que alguien se sienta celebrado y reconocido y elevado, eso es como el Santo Grial", dijo Campos.