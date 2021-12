Claudia Romo Edelman destaca la importancia de la unidad de la comunidad latina

We Are All Human se creó con un propósito claro: promover la diversidad, la equidad y la inclusión.

Su misión es "abogar por que todos los seres humanos sean respetados y empoderados centrándose en nuestra humanidad común", dice su sitio web.

Durante la Cumbre de Liderazgo Hispano 2021, Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human, citó un llamado a la acción para unificar a la comunidad latina por dos razones principales.

La primera razón es porque el 77% de los latinos no conocen sus propias contribuciones al país.

"Por eso, no sabemos lo poderosos que somos", dijo. "No tenemos auto-reconocimiento, auto-estima y no tenemos suficiente reconocimiento social".

Sin embargo, desde el punto de vista demográfico (62 millones en Estados Unidos) hasta el económico (séptimo PIB del mundo), el éxito de la nación simplemente no sería posible sin las contribuciones de la comunidad latina.

El segundo motivo de la llamada a la acción es la profunda fragmentación de la comunidad latina.

"Muchos de nosotros nos identificamos como latinos, pero no actuamos como una comunidad latina [y] no tenemos una agenda compartida", dijo Romo Edelman.

Esa realidad es lo que hace que la unidad de la comunidad latina sea tan importante para avanzar en la misión de We Are All Human.

Se trata de la unidad como imperativo empresarial, como movilizador social y como clave para el futuro de los Estados Unidos".

Como parte de esa misión, Romo Edelman y su equipo se han asegurado de recorrer e informar a otros miembros de la comunidad sobre lo importante que es comprarse unos a otros, ser mentores de otros... y tener una agenda compartida.

"Todos tenemos las condiciones para ganar, sólo tenemos que concentrarnos, coordinarnos y estar organizados", señaló.

En cuanto a la unificación de la comunidad latina, Romo Edlman dijo que no es el idioma, el país de origen o la afiliación política lo que les une.

"Es que todos queremos progresar, todos queremos avanzar", dijo Romo Edelman.

A menudo, la realidad es que cuanto más arriba llega alguien en la comunidad latina, más sola está y más barreras se ponen.

Por eso, hay que reforzar el deseo de ayudar a los demás.

"Es de interés propio que nos abramos la puerta unos a otros, para que no seamos el único en esa habitación que pueda ser apartado", dijo Romo Edelman.

"Es de interés propio que creemos redes de apoyo, redes intencionalmente abiertas de apoyo para que podamos seguir haciendo lo que más nos gusta: progresar", continuó.

We Are All Human está comprometida con cinco valores a la hora de abordar su misión: inclusividad, colaboración, innovación, intrepidez y comunidad.