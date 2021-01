Cómo Germantown se unió a Uncle Bobbie's Coffee & Books en medio de la COVID-19 (y una serie de robos)

En 2017, Marc Lamont Hill, activista, autor y profesor de la Universidad de Temple, no creía que los niños que vivían en el sector Germantown de Filadelfia tuvieran una librería que los representara.

Así que, el 27 de agosto de 2017, Hill decidió abrir una librería para que los miembros de la comunidad tuvieran un refugio seguro en el que pudieran discutir sobre política, leer libros y tomar un café mientras lo hacían.

Hill llamó a su librería Uncle Bobbie's, en honor a su tío.

"Marc es de Germantown, así que tenía sentido abrir una librería en el lugar donde creció. Todo ocurrió en seis o siete meses", dijo Justin Moore, director general de Uncle Bobbie's Coffee and Books, en una entrevista reciente con AL DÍA News.

La librería se enorgullece de servir y representar a su comunidad esforzándose por traer libros que representen a su clientela.

"Las cadenas de librerías generales no tienen realmente libros en stock que reflejen a nuestros clientes, por ejemplo, nuestra sección de libros para niños tendrá un montón de portadas con niños negros y marrones en toda la portada y eso es algo que hemos hecho una prioridad", dijo Moore.

Los niños son más propensos a leer libros que tienen personajes que se parecen a ellos en la portada.

Esto puede ayudarles con su autoestima, y hacerles sentir más validados.

"Nos gusta asegurarnos de que los personajes tengan muchos colores", dijo. "No sólo hay autores negros, también representamos a latinos y asiáticos", añadió Moore. La diversidad es esencial para nosotros, nos aseguramos de que todos tengan representación en nuestra tienda".

Hill y su equipo también querían realizar muchas firmas de libros y lecturas abiertas de libros. Creen que estas actividades pueden ayudar a unir a la comunidad.

"Queremos que la gente venga y discuta con los demás sobre cualquier tema, y también queremos que la lectura sea algo divertido", sostuvo Moore.

Todas las actividades y reuniones divertidas cesaron abruptamente cuando la pandemia de COVID-19 nos golpeó, y la librería tuvo que cerrar sus puertas en la primavera de 2020.

"Fue un momento muy duro para nosotros, no sabíamos qué hacer, no queríamos cerrar pero, por supuesto, no teníamos otra opción", dijo Moore.

No sólo estaban devastados por el cierre de su tienda, sino que también sufrieron múltiples robos en el lapso de sólo cuatro meses.

"Cuando esto empezó a suceder a finales del verano, ya llevábamos 4 o 5 meses cerrados, todo el mundo estaba lidiando con tantos traumas, que esto fue una cosa más", dijo.

Moore cree que si no fuera por el inmenso apoyo del barrio, Uncle Bobbie's no habría sobrevivido.

"La forma en que salimos adelante con todo el estrés y los robos es el apoyo inquebrantable e intenso de la comunidad", dijo.

En sólo dos días, la librería volvió a funcionar y nunca miraron atrás.

"Había cola en la puerta, todo el día, me sorprendió el apoyo que tuvimos, la gente estuvo esperando fuera en pleno verano durante 6 horas", explicó.

Hill decidió seguir haciendo lo que les gusta, que es proporcionar libros al barrio de Germantown y recibir a la gente para que venga a ver su local con los brazos abiertos.

"Una persona en su posición podría estar haciendo muchas cosas diferentes con su dinero, y que haga una librería en Germantown, dice mucho de su carácter", dijo Moore.

Si te apetece ampliar tus horizontes y hacer un viaje a Germantown, pásate por Uncle Bobbie's Coffee and Books y disfruta de una taza de café y un trozo de tarta de boniato mientras lo haces.