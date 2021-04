Books and Stuff, la librería de propiedad afroamericana de Germantown que se ha vuelto virtual tras el cierre de COVID-19

Cuando se acercaba su jubilación como diseñadora gráfica en la Biblioteca Libre de Filadelfia, Lynn Washington decidió abrir una pequeña tienda en Germantown que se ha convertido en un refugio para los niños y los negros y morenos.

Como madre, Washington leía libros a sus hijos para despertar su imaginación, algo que sigue haciendo con los niños de su barrio.

"Siempre he fomentado la lectura a la gente, que es algo que siempre me ha gustado", dijo Washington en una reciente entrevista con AL DÍA News.

Con la idea de poder apoyar a los más pequeños para que se sientan cómodos en su propia piel, abrió Books and Stuff en 2018, dos años antes de jubilarse.

"Al principio, empecé a vender y promover libros, principalmente libros para niños que se centraban en la gente de color", dijo Washington.

No fue hasta que llegó la pandemia del COVID-19 que decidió cerrar su tienda, específicamente porque no estaba recibiendo muchos clientes.

"He decidido pasar a un servicio en línea", dijo Washington.

Su negocio siempre ha estado presente en Internet, pero admitió que para sus clientes será una adaptación al modelo de negocio online.

"Mis clientes estaban acostumbrados a ver los libros brillantes con gente que se parecía a ellos en las portadas, pero ahora sólo pueden ver eso en línea", dijo Washington.

Una de las perspectivas de negocio que creó durante la pandemia del COVID-19 son los paquetes sorpresa destinados a niños pequeños de distintos orígenes.

Los paquetes se dirigen a diferentes edades y tienen diferentes precios que van desde los 15 a los 35 dólares, y están llenos de diferentes libros, rompecabezas y juegos elaborados por la propia Washington.

"Cualquier niño puede tener un paquete sorpresa, ya sea de secundaria o de bachillerato", dijo.

Otros artículos que se venden son imanes y rompecabezas relacionados con diferentes culturas y etnias.

Pero lo que más le apasiona a Washington son los libros que educan e inspiran a niños de diferentes orígenes.

Su ecléctica y diversa colección de libros incluye un libro de cuentos sobre Sonia Sotomayor, que fue la primera latina confirmada para el Tribunal Supremo de Estados Unidos por el Presidente Barack Obama en 2009.

"También tengo un libro de lectura para niños llamado Stella Díaz tiene algo que decir, una novela infantil escrita por Ángela Domínguez", dijo.

Books and Stuff también tiene una baraja de fans con información sobre diferentes países de África que abarcan todo el continente.

Además de tener su negocio online, también tendrá un espacio en la Feria de las Flores esta próxima primavera en el Parque FDR.

Las aperturas de la feria serán entre el 5 y el 13 de junio.

"Aunque ya no voy a tener una tienda física, también me dedico a hacer pop-ups y he estado asistiendo a algunas escuelas para mostrar algunos libros", dijo Washington.

Para apoyar a otra pequeña empresa de propietarios negros, visite la tienda en línea de Washington.