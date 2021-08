2021 Arquetipo de AL DÍA: Pedro Ramos

La sexta celebración anual de la Herencia Hispana de Estados Unidos -el evento Arquetipos AL DÍA 2021- verá a 10 destacados profesionales hispanos ser honrados con el Premio Embajador Manuel Torres 2021.

Los galardonados serán distinguidos en 10 categorías. Son: servicio público, sin ánimo de lucro, educación, empresa, espíritu empresarial, deportes, artes escénicas, filantropía, medios de comunicación y salud.

Este año, el galardonado en la categoría de filantropía será Pedro Ramos, Presidente y Director General de la Philadelphia Foundation. Lleva en el cargo desde agosto de 2015.

Bajo su dirección, la Philadelphia Foundation, una de las primeras fundaciones comunitarias del país, ha recaudado más de 300 millones de dólares, ha aumentado sus activos en más de un 55% y ha puesto en marcha una serie de iniciativas a gran escala.

Entre estas iniciativas se encuentran el Instituto Lenfest de Periodismo, el Fondo PHL COVID-19, las iniciativas centenarias Key to Community, la asociación Key Skills Hub/Catchafire, On the Table Philly y la colaboración PhilaImpact Fund.

A Ramos le apasiona desde hace tiempo el cambio positivo en la región de Filadelfia. Antes de incorporarse a la Philadelphia Foundation, desempeñó varias funciones, como procurador de la ciudad, director general, presidente del Consejo de Educación y presidente de la Comisión de Reforma Escolar de Filadelfia.

También tiene experiencia como ejecutivo de organizaciones sin ánimo de lucro, habiendo sido vicepresidente y jefe de personal del presidente de la Universidad de Pensilvania.

Ramos también ejerció la abogacía durante casi dos décadas, donde trabajó como socio en bufetes nacionales con sede en Filadelfia, centrándose en entidades exentas de impuestos, iniciativas público-privadas y cumplimiento de la normativa. Se graduó en el Central High School, es licenciado en estudios urbanos por la Universidad de Pensilvania, doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y doctor honoris causa por la Universidad de Drexel.

Durante el Mes de la Herencia Hispana, en septiembre, Ramos será honrado como el Arquetipo AL DÍA 2021: Premio Embajador Manuel Torres en la categoría de filantropía. Se unirá a Damián Rivera, Nathalie Rayes, Noe Ortega y Alejandro Bedoya como cinco de los 10 galardonados en el evento de este año.

El resto de los galardonados se confirmará en los próximos días.

La Gala y Ceremonia de Premiación de la Herencia Hispana 2021 de AL DÍA Archetype está programada para el viernes 24 de septiembre de 2021 en el Union League de Filadelfia. Para reservar su asiento en la principal celebración de la herencia hispana de Estados Unidos, haga clic aquí.