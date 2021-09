La Universidad Estatal de Colorado Pueblo, en camino de convertirse en la Universidad Popular del Suroeste

En el año escolar 2020, había 569 colleges y universidades en 28 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia y Puerto Rico que están clasificados como Instituciones de Servicio Hispano, según un informe de la Asociación Hispana de Colleges y Universidades de 2021.

Una institución al servicio de los hispanos (HSI) se define como una universidad en la que al menos el 25% de su población estudiantil se autoidentifica como hispana.

Colorado State University-Pueblo es una de las principales HSI del país, con un 34% de su población estudiantil que se identifica como hispana.

La Dra. Donna Souder, directora de estrategia de la CSU-Pueblo, señaló que la universidad se enorgullece de ser una verdadera institución de servicio a los hispanos, y no simplemente una institución de matrícula hispana.

Esto se hace con el propósito de honrar y respetar su historia, así como la ubicación geográfica de la universidad.

De acuerdo con los datos del Censo de los Estados Unidos de 2020, los hispanos son el grupo étnico más grande en la ciudad de Pueblo, con un 51,1%, y constituyen alrededor del 21,8% de la población total de Colorado, con un total de más de 1,2 millones de hispanos. Esto sitúa a Colorado entre los 10 primeros en ambas categorías entre todos los estados de Estados Unidos.

"Históricamente, hemos tratado de ser todo para toda la gente, entendiendo dónde estamos en nuestro estado", dijo Souder en una entrevista con AL DÍA. "El sur de Colorado, el suroeste de Estados Unidos y honrar esas historias. Esa diversidad es muy, muy importante para lo que es CSU-Pueblo".

Con este fin, el Dr. Mohamed Abdelrahman, Rector de CSU-Pueblo y Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Académicos, dio un paso más.

Señaló que si bien ser una HSI es una designación del Departamento de Educación, para CSU-Pueblo, es una parte de la identidad de la universidad.

"La visión de CSU-Pueblo es convertirse en la Universidad del Pueblo del Suroeste de Estados Unidos", dijo. "Está muy bien traducido y aclarado por nuestros principios rectores".

Algunos de los principios incluyen el impacto y la participación de la sociedad, para lo cual la institución ha hecho enormes avances en la conexión con la comunidad de Pueblo y el impacto positivo y el aprendizaje de ellos, también.

Vision 2028

En un esfuerzo por cumplir su objetivo de ser la Universidad del Pueblo del suroeste de los Estados Unidos, la CSU-Pueblo lanzó Visión 2028.

Vision 2028 es un plan de acción de 10 años que busca formas de mejorar los logros educativos y la preparación profesional de los estudiantes de la CSU-Pueblo para ayudarles a desarrollar todo su potencial y maximizar sus contribuciones económicas y sociales al estado de Colorado.

Desde un punto de vista puramente académico para CSU-Pueblo, el objetivo es aumentar la inscripción, la retención, la tasa de graduación y la tasa de colocación sobre una base anual, con objetivos específicos para 2028.

La administración de la CSU-Pueblo se enorgullece de asegurar que una vez que se forma una visión, se toman los pasos necesarios para llevarla a cabo.

"La visión es siempre algo de lo que hablamos", dijo el Dr. Abdelrahman.

"Algo en lo que trabajo con los decanos para desarrollar es siempre una programación académica que sea sostenible, que se base en nuestros puntos fuertes actuales", añadió.

De la iniciativa Visión 2028 han surgido cuatro iniciativas. Discovery, que ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en la investigación y en el aprendizaje práctico en el nivel de grado; Pathway, que abarca un sólido apoyo académico y envolvente para los estudiantes desde el primer año hasta la graduación; Works, que aborda las dificultades financieras para los estudiantes de bajos ingresos que trabajan mientras obtienen créditos académicos; y Journey, que ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de un viaje acelerado para obtener un título o tiempo para estudiar en el extranjero.

"Queremos asegurarnos de que no sólo estamos haciendo nuestros programas muy inclusivos para asegurarnos de que los estudiantes que representan una amplia diversidad de orígenes son capaces de tener éxito ... pero luego para asegurarse de que se están graduando y tener todas las oportunidades de ser una parte de una fuerza de trabajo diversa", dijo el Dr. Souder.

Al igual que muchos colegios y universidades de todo el país, la pandemia añadió varios desafíos. Sin embargo, la CSU-Pueblo fue capaz de adaptarse, e incluso prosperar, a pesar de ellos.

"Una de las cosas realmente sorprendentes de nuestra respuesta durante la COVID ha sido que muchas de estas grandes ideas de programación académica han salido adelante", añadió el Dr. Souder.

Más diversidad en la plantilla

Como HSI situada en una ciudad con una notable población hispana, sacar el máximo partido es primordial desde la perspectiva de los estudiantes, el profesorado y la comunidad, aunque también puede ser un reto.

"Nos centramos especialmente en tratar de aumentar la diversidad como institución que sirve a los hispanos", dijo el Dr. Abdelrahman. "Tener diversidad en el profesorado es un objetivo muy importante, pero a veces es un objetivo muy esquivo al mismo tiempo".

"Así que, como institución, lo mantenemos como algo frontal y central para nosotros", añadió.

El objetivo de aumentar la diversidad entre el profesorado es una forma de diversificar la mano de obra. Dos sectores específicos que pueden utilizar más diversidad son la educación y la enfermería.

Desde el punto de vista de los estudiantes, la Dra. Souder señaló la importancia de trabajar para crear oportunidades de trabajo para todos sus estudiantes, a lo que contribuye "el respeto por el trabajo que nuestros estudiantes han hecho cuando llegan a nosotros", dijo.

"Muchas instituciones de educación superior tienen la costumbre de decir que los estudiantes no vienen a nosotros sabiendo trabajar, pero la realidad es que sí vienen a nosotros sabiendo trabajar", añadió. "Así que entonces se convierte en nuestra misión asegurarnos de que canalizan esa ética de trabajo que ya tienen".

Según Souder, más del 65% de los estudiantes de la CSU-Pueblo también trabajan a tiempo completo, y algunos estudiantes también tienen que asumir roles no tradicionales en el hogar.

Con muchos programas académicos que requieren que sus estudiantes realicen prácticas no remuneradas, la gestión del tiempo es un obstáculo importante que hay que superar.

Como universidad, CSU-Pueblo ha hecho esfuerzos para ayudar a esos estudiantes a superar esos desafíos.

"En CSU-Pueblo, hemos comprometido nuestro esfuerzo hacia la financiación y la búsqueda de dinero... lo que nos ha permitido dar dólares adicionales a esos estudiantes para pagarles por el trabajo clínico previamente no remunerado", dijo el Dr. Souder.

Atraer a sus estudiantes hispanos, y a todos los demás

Bajo el Título V, CSU-Pueblo ha recibido una serie de subvenciones y fondos que han ayudado a la institución a apoyar al cuerpo estudiantil hispano.

Algunos de los programas que se han creado por medio de estas subvenciones incluyen MAESTRO ("Mastering Academic Excellence, Success, Teaching, and Research Opportunities"), La GENTE ("Guided Enrollment for New and Transfer Education"), CUMBRES (que amplía los programas de posgrado para los estudiantes hispanos y de bajos ingresos) y La CALLE ("Communities Achieving Lifelong Learning Engagement").

"Hay muchas innovaciones que se ponen en práctica en muchos niveles", dijo el Dr. Abdelrahman. "Desde ayudar a los estudiantes que llegan sin preparación, hasta intentar que los estudiantes estén en la mejor posición para competir en el mercado".

"Esto es algo de lo que estamos muy orgullosos: no nos limitamos a soñar e imaginar cosas, sino que las hacemos realidad", añadió.

Uno de los muchos recursos que CSU-Pueblo ha sido dotado a lo largo de los años ha permitido oportunidades para que los estudiantes hispanos experimenten áreas fuera de Pueblo, y Colorado.

"Nuestro interés es llevar a los estudiantes que no han tenido la oportunidad de estar fuera de esta región o de nuestro estado para que piensen de dónde proviene nuestra herencia hispana, dónde puede estar ese origen", dijo el Dr. Souder.

Antes de la pandemia, 120 estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer un viaje al Centro Todos Santos de la Universidad Estatal de Colorado en Todos Santos, México.

"Hicimos que fuera económicamente factible que esos estudiantes pudieran hacer investigación práctica allí, y abarcó todo, desde el aprendizaje de idiomas hasta la atención sanitaria y los estudios medioambientales", añadió el Dr. Souder.

El objetivo en los próximos años es ampliar el programa siempre con la vista puesta en ayudar a los estudiantes a salir de su zona de confort y también ofrecer oportunidades viables para acelerar el tiempo que se tarda en obtener el título.

"Nuestro objetivo es dar a cada estudiante que entre en nuestro campus la oportunidad de colgar un diploma en la pared", dijo el Dr. Souder. "Esa es nuestra misión".

Lanzamiento del Centro Aztlán

A principios de este año, CSU-Pueblo puso en marcha el nuevo Centro Aztlán, dedicado al estudio de los pueblos y entornos chicanx, latinx e indígenas del suroeste.

El lanzamiento del nuevo centro se corresponde con el 50º aniversario del programa de Estudios Chicanx en el campus.

"Es una sinergia muy bonita", dijo el Dr. Souder. "Lanzar el centro el mismo año que celebramos los 50 años".

El Centro Aztlán lleva el nombre de la patria del imperio azteca, y se encuentra en la biblioteca de la universidad.

"Está en la biblioteca porque ésta siempre se ha centrado en los archivos del Movimiento Chicano, y era muy importante tratar de aprovechar los recursos existentes", dijo el Dr. Abdelrahman.

Para ello, el Dr. Souder describió su biblioteca universitaria como "un centro y un lugar en el que se produce el aprendizaje interdisciplinar y en el que son posibles las oportunidades de investigación interdisciplinar".

Durante estos 50 años, el movimiento y la cultura chicana han evolucionado y crecido. Como resultado, CSU-Pueblo también ha avanzado en la evolución de su enfoque.

"Queremos asegurarnos de que estamos aprendiendo y adaptándonos a medida que nuestras culturas están cambiando", añadió el Dr. Souder. "Esa es una pieza muy importante de ser una Institución de Servicio Hispano".

El centro tiene menos de dos meses, pero ya ha sido un buen recurso para ayudar a conectar con asociaciones con otras instituciones y organizaciones comunitarias.

El nuevo centro es otro ejemplo de las muchas maneras en que CSU-Pueblo ha estado trabajando hacia su objetivo de convertirse en la "Universidad del Pueblo del Suroeste de los Estados Unidos".

Ese compromiso se muestra en todos los ámbitos, y se extiende más allá de su campus.