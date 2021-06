Faltan más profesores latinos en las escuelas públicas de Filadelfia

A medida que las escuelas públicas continúan recuperándose de la pandemia, los miembros de la comunidad Latinx de Filadelfia recuerdan sus experiencias en el sistema educativo de la ciudad y lanzan un llamamiento para una mayor representación y recursos de latinx en estos centros.

Según el Distrito Escolar de Filadelfia, en el año escolar 2018-2019 el 3,5% de los maestros de las escuelas públicas eran latinos, en comparación con el 21,7% de la población estudiantil latinx.

La falta de representación de latinos en los maestros de escuelas públicas se ha extendido durante décadas, y esta continua falta de representación ha hecho que algunos miembros de la comunidad recuerden sus primeros días en la escuela y reflexionen cómo debería producirse un cambio.

Para el Dr. Stephen Santa-Ramirez, profesor asistente de educación en la Universidad de Buffalo, significó asistir a una escuela donde sus maestros eran predominantemente blancos y no lo representaban, ni a él ni a la comunidad latina.

“Siendo del norte de Filadelfia, fui a escuelas con estudiantes predominantemente negros y morenos, pero no había maestros predominantemente negros y morenos”, comentó Santa-Ramirez. "La primera vez que tuve un instructor Latinx no fue hasta que estaba en la escuela de posgrado, así que el problema no solo se da en el sistema K-12, sino también en la educación superior".

Como puertorriqueño, Santa-Ramírez dijo que habría valorado tener un profesor latinx mientras crecía, especialmente en la escuela secundaria, para que lo guiara a medida que avanzaba en los estudios y le brindara un sistema de apoyo proveniente de personas con su misma perspectiva cultural.

"Nunca me sentí conectado con mis maestros, ni en el jardín de infancia ni en el grado 12 y, pensando en mi edad adulta, creo que eso habría jugado un papel vital en la búsqueda de mentores con mayor relevancia cultural para mí y mis antecedentes", dijo Santa Ramírez. "Alguien que entendiera algunos de los desafíos por los que estaba pasando y me apoyara de manera integral y cultural, pero no lo encontré".

A pesar de que la representación latina entre el profesorado de escuelas públicas ha aumentado desde que Santa-Ramírez asistió a la escuela pública, la brecha continúa allí.

Según el Distrito Escolar de Filadelfia, ha habido un cambio positivo en los maestros Latinx, con 348 maestros en todo el distrito identificándose como tal, en comparación con el recuento de 281 del año pasado.

La Dra. Evelyn Nunez, jefa de escuelas del Distrito Escolar de Filadelfia, explicó que el distrito admite la brecha en los maestros latinos en todas las escuelas, y tienen como objetivo aumentar su representación.

“Hemos visto un cambio en la representación en términos de profesores latinx. En 2016 había un 3% de profesores latinx y actualmente hoy, aunque no es mucho mayor, está mejorando ya que estamos al 4% con 348 profesores ”, dijo Núñez.

Añadió que el distrito ha actuado de forma "intencional" durante los últimos años con el fin de aumentar la población de maestros de minorías.

“Reconocemos que nuestra gran mayoría de estudiantes son minorías”, dijo Núñez.

Amalia Dache, profesora asistente en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Pensilvania, creció en Nueva York, donde también había una brecha de diversidad en las escuelas públicas.

Para ella, la importancia de una mayor representación va más allá de que los estudiantes puedan identificarse con su maestro por su apariencia .

“El idioma es un tema importante, por lo que los estudiantes que están en escuelas con maestros que saben hablar español o que provienen de su cultura serán clave porque comparten tradiciones similares, una herencia similar”, dijo Dache.

El distrito escolar de Filadelfia continúa esforzándose por reclutar más maestros latinx, con varios programas destinados a aumentar la representación de latinx en todas sus instalaciones.

“En nuestros esfuerzos de reclutamiento, somos intencionales cuando vamos a ferias y universidades, ya que estamos tratando de motivar a los estudiantes y maestros latinos a postularse para venir al Distrito Escolar de Filadelfia”, dijo Núñez. "También estamos actualmente en el proceso de desarrollar oportunidades para escuchar a una variedad de partes interesadas, para ver qué más podemos hacer como distrito para atraer y retener a estos maestros latinx".

Santa-Ramirez espera que el distrito no solo contrate más maestros latinx, sino que también brinde más conversaciones y programas para apoyar a los estudiantes latinx.

"En este momente hemos puesto el foco sobre todos estos diferentes sistemas de desigualdad y opresión del profesorado negro y marrón con el fin de mantener este diálogo y ser más intencionales", dijo Santa Ramírez.

Tanto él como Dache atribuyen el estímulo para avanzar en sus carreras a sus mentores latinx, que pudieron no solo brindarles apoyo, sino también relacionarse con ellos a nivel cultural.

Ambos esperan que más estudiantes tengan la misma oportunidad de conectarse con mentores de este tipo, pero en un momento más temprano de sus carreras educativas.

“Aunque tuve éxito en la educación superior, no ver o identificarme con los maestros siempre me hizo sentir como si fuera un caso atípico”, dijo Dache. “Fue muy importante tener un modelo a seguir, alguien con quien compartir, quisiera ser mi mentor y creyera en mí. Ojalá lo hubiera tenido antes, quién sabe qué podría haber pasado”.