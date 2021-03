California por fin aprueba un plan de estudios étnicos para escuelas K-12

Parecía que no iban a ponerse de acuerdo, pero al fin lo han hecho.

El Consejo Estatal de Educación aprobó el pasado jueves por unanimidad un modelo de plan de estudios étnicos que pretende servir de guía a las escuelas californianas para la inclusión y la enseñanza de las contribuciones de nativos americanos, negros, asiáticos y latinos a la historia del país, así como su lucha contra el racismo y la marginación.

Y no sólo de estas comunidades, sino que habrá lecciones sobre la comunidad judía, la armenia o la sij en los Estados Unidos. Algo que se ha logrado no sin esfuerzo, ya que las críticas han sido insistentes y de lo más variadas, y no se espera que vayan a terminar.

Aunque todo el mundo ha valorado desde el principio la necesidad de que todas las comunidades se vean reflejadas en el plan de estudios, en estos dos años de intensos debates, cada borrador era señalado o bien de propaganda izquierdista o de hacer guiños a la derecha sin ponerse de acuerdo, o de ser demasiado técnico o no tratar con propiedad y sensibilidad la realidad de la comunidad judía. Hasta ahora.

Claro que para ello han tenido que pasar cuatro años, cuatro borradores y al menos 100.00 comentarios públicos tras una ordenanza que dictó la creación de un plan de estudios étnicos en las escuelas del estado.

"La pasión que escuchamos sobre este tema ilustra por qué los estudios étnicos son tan importantes", dijo la presidenta de la junta, Linda Darling-Hammond, a LA Times. "Gran parte es una búsqueda de cada persona o cada grupo por un sentido de pertenencia y reconocimiento".

"Los estudios étnicos exigen que comprendamos las fuerzas que se interponen en el camino de nuestra humanidad compartida para que podamos abordarlas", añadió la presidenta. "Necesitamos el estudio más completo de nuestra historia que proporcionan los estudios étnicos y la atención a la desigualdad que estimulan".

Según LA Times, aunque este modelo va a ser una herramienta útil para todos los distritos escolares que quieran ofrecer estudios étnicos, se espera que vuelva a estar en el ojo del huracán. Ya que en los próximos meses se debatirá un proyecto de ley para que cursar estudios étnicos en la secundaria sea un requisito para graduarse.

"Este currículo modelo, el primero del país, mostrará a otros estados lo que es posible", se felicitó Luis Alejo, autor de esa legislación cuando estaba en la Asamblea.

Por otro lado, este modelo es la primera piedra para una enseñanza antirracista reglada y con perspectiva histórica, sobre todo en un contexto como el que vive Estados Unidos, cuando aún los abusos policiales y los crímenes de odio raciales contra asiáticoamericanos inundan los periódicos y con la sombra de BLM todavía planeando sobre las injusticias sociales.

Uno de los puntos más controvertidos fue el enfoque del modelo en torno a la “teoría crítica de la raza”, que permite examinar raza y racismo como sistémicos, y que a menudo ha sido tachada de reduccionista por apartar la clase social del problema, que es, dicen sus detractores, lo que une a los estudiantes ya sean blancos, negros o de cualquier minoría -de hecho, la junta recomendó añadir una definición mucho más clara de estos conceptos para que no sea atacada como hizo en sucesivas ocasiones el expresidente Trump.

Sin embargo, hay una verdad sin objeciones y la dijo justo la legendaria activista Dolores Huerta, cuya fundación trabaja con varios distritos escolares.

Huerta advirtió que el principal paso para hacer un mundo antirracista empieza por el sistema educativo.