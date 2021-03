La valiente e hilarante artista latina que nos enseña a ser nosotras mismas

La identidad tiene muchas capas: somos latinas, somos mujeres, tenemos dos nacionalidades y a veces incluso tres… por no hablar de nuestra profesión. Y si esto no fuera suficiente, a menudo nos gustaría ser alguien que no somos. ¿Por qué?

Esta es una de las preguntas que explora Anyone but me, divertidos y ácidos sketches interpretados y escritos por Sheila Carrasco que presenta la IAMA Theatre Company y que se estrenará virtualmente el próximo 21 de marzo.

Una exploración en solitario de la identidad femenina en donde Carrasco interpreta a una serie de personajes que nos resultarán bastante familiares: una cajera de supermercado, una ejecutiva, una recepcionista, una adolescente, una artista, una madre y, por si fuera poco, ¡una líder sectaria!

Todas ellas con algo en común: el deseo de ser alguien que no son.

“Mi obra trata de las mujeres que luchan con su identidad y de por qué creamos ciertos personajes para salir adelante, para sobrevivir o incluso para impresionar a alguien”, explicó su creadora a Broadway World.

Algo que nos domina, la sed de ser nuestra mejor versión aunque eso nos aparte de nosotras mismas, tanto que a menudo juega en nuestra contra. Y esa es precisamente la fuerza de Anyone but me, su poder de conexión y la capacidad de la risa para provocar una catarsis liberadora basada en la realidad.

“Creo que la mayoría de las mujeres, en algún momento de nuestras vidas, tendemos a envolver nuestras identidades en torno a un único aspecto dominante, ya sea una relación, nuestro trabajo o nuestra ética laboral, nuestra percepción de nosotras mismas como artistas, o incluso con quién salimos ese día”, dijo Carrasco, para quien aceptar todos estos matices de una misma conforman la persona que realmente eres.

“No tenemos que ser alguien que nos somos”, asegura la actriz y escritora.

Hija de un inmigrante sudamericano e indígena y una mujer blanca del Sur, Carrasco admite que en ocasiones se ha visto obligada a “simplificar” su identidad para adaptarse a Hollywood.

“Definitivamente hay una presión para que los artistas blancos que pasan por allí ‘acentúen’ su diversidad en un momento en que se siente muy mal quitarle espacio a los artistas BIPOC. Si puedo reivindicar mi latinidad, también tengo que reconocer mi privilegio blanco”, señaló Carrasco, quien espera que el público pueda identificarse con alguno de los personajes que interpreta y que están basados en esa búsqueda, en el reto de Sheila Carrasco de enfrentarse y explorar las complejidades de su propia identidad.

Eso sí, con mucho humor.

No se pierdan Anyone but me, a partir del 21 de marzo y hasta el próximo 18 de abril en la web de IAMA: www.iamatheatre.com