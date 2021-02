Tom Flores es el primer latino en el Salón de la Fama de la NFL

Luego de tres nominaciones, el legendario Tom Flores hace historia ingresando como el primer latino al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en la categoría de entrenadores. Paul Gutierrez informó para ESPN que Flores había conseguido el 80% de los votos emitidos por 48 especialistas.

A sus 83 años, el primer quarterback y entrenador profesional mexicanoamericano fue elegido para entrar al Salón de la Fama este fin de semana, un reconocimiento que muchos pensaban que era una deuda hacia Flores.

"Enhorabuena al exalumno de Sanger Tom Flores. Ya era hora", decía un comentario en una cuenta de Twitter dedicada a los Apaches de la Sanger Union High School de California.

La ausencia de Flores en el Salón generaba extrañeza entre sus fans, quienes calificaban esto como gran omisión, pues reconocen que Flores rompió las barreras para los latinos en el deporte americano. Esta omisión fue calificada públicamente como "racismo".

Sin embargo, el mismo Flores declaró no sentirse dicriminado, ya que "nunca encontré rechazo o discriminación por ser latino en el mundo del deporte. Si eres lo suficientemente bueno vas a jugar, yo soy de California entonces esta parte del mundo es más liberal. Mis entrenadores siempre me trataron de manera justa, y ya de profesional me contrataron porque pensaban que podía ganar, no por mi descendencia", declaró Flores para ESPN.

Al saber de la tercera nominación, los aficionados de Flores lanzaron campañas por redes sociales como Twitter para recordar y exigir el reconocimiento necesario por su trayectoria deportiva, e incluso organizaron concentraciones en su ciudad natal para pedir que se le incluyera en el Salón de la Fama.

Incluso los legisladores latinos de California instaron al Comité de Entrenadores del Salón de la Fama a incorporar a la leyenda de la NFL este 2021.

Eduardo García (Coachella), Miguel Santiago (Los Ángeles) y Joaquín Arámbula (Fresno) presentaron la Resolución 13 de la Asamblea Legislativa reforzando el apoyo a Flores antes de que se tomen las decisiones de los miembros.

El mariscal de campo reconoce la influencia positiva que generó para la comunidad latina en Estados Unidos "el hecho de salir en la televisión nacional como quarterback fue una gran influencia para muchos niños hispanos y sus familias. Uno no piensa en ello cuando lo está haciendo", dijo Flores.

Luego de una ola de violencia racial y de vivir una atmósfera antilatina, antiinmigrante y antinegra durante los últimos años en el país, además de las marcadas desigualdades raciales que ha acentuado la crisis sanitaria en en todo el país, la elección de Flores se siente como un acto de reivindicación en el ámbito deportivo.