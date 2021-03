La 15° edición  de"Noches Latinas" en la NBA 

Las " Noches Éne-Bé-A 2021 ” es una celebración anual que desde hace 15 años la liga de básquet de los Estados Unidos viene realizando para conmemorar tanto a los aficionados como a los jugadores de la NBA en América Latina y las comunidades hispanas de Estados Unidos. El evento está planificado para realizarse con el inicio de la segunda mitad del calendario de la liga y se presentarán camisetas y algunos productos de calentamiento alusivos a la festividad.

Los 30 equipos de la NBA vestirán durante las primeras dos semanas de la segunda mitad de la campaña regular ropa de diseño especial de "Fanatics Branded Noches Éne-Bé-A warm up shirts".

Del 11 al 23 de marzo, los equipos realizarán actividades y eventos para mostrar el aporte de los latinos en el básquet, para celebrar la cultura y herencia de sus jugadores y aficionados de origen latinoamericano y se usarán las inmediaciones de algunos equipos para realizar charlas y conferencias de interés para la comunidad latina e hispana.

El contenido de todas las actividades será, como cada año, original y se compartirá en inglés y en español a través de las redes sociales de los equipos de la liga.

Los eventos se darán de manera descentralizada en distintas ciudades, entre los que resaltan la celebración durante las noches del 13, 15, 17, 19 y 21 de marzo que celebrarán los Denver Nuggets con sus aficionados hispanos las "Noches Éne-Bé-A en el Pepsi Center”.

Los New York Knicks celebraran la cultura latina durante todo el mes, y tendrán un gran evento en el Madison Square Garden el 23 de marzo, donde los Knicks involucrarán a los aficionados en el estadio a través de contenido digital único.

Los Portland Trail Blazers han preparado cuatro eventos para las noches latinas de este año, el "Viva Rip City Celebration of Latinx and Hispanic Heritage" que presenta el 23 de marzo una variedad de programas en el estadio y que se transmitirá por redes; una subasta en línea y ventas minoristas junto con “Latino Network” para reanudar fondos; una portada especial, una trivia, el video "Ask the Blazers" y más contenido para el "Digital Rip City Magazine Takeover"; y el “Latinx and Hispanic Health Week", donde profesionales y líderes médicos debatirán sobre problemas de salud, disparidades y soluciones para apoyar a la comunidad hispana y promover el bienestar físico

El calendario de las actividades y los partidos que se jugarán en relación a las ‘Noches ENE BÉ A’ puede ser encontrado a detalle en las redes sociales de la Liga