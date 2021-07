Se proclamó a Barcelona como la capital de la arquitectura 2026

La candidatura de la capital catalana logró imponerse frente a la de Pekín en la Asamblea General de la UIA, en Río de Janeiro, por lo que Barcelona ha sido proclamada como la Capital Mundial de la Arquitectura UIA-Unesco en 2026. Barcelona, ubicada al noreste de España, acogerá también el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). Ayer, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la nominación de Barcelona obtuvo 147 votos, frente a los 129 de Pekín.



Barcelona acollirà el Congrés de la @UIA_Architects i serà Capital Mundial de l’Arquitectura 2026



Una oportunitat per enfortir el paper de la ciutat, Catalunya i Espanya com a centres de producció i pensament d'arquitectura i urbanisme contemporani

“Con su designación, Barcelona volverá a ser epicentro mundial de la arquitectura”, treinta años después de la última ocasión, indicó un comunicado avalado por el Ministerio español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno regional de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC),quienes fueron los promotores de la candidatura.

Barcelona ha ganado por 147 votos a 129 bajo el eslogan 'One today, one tomorrow' (un hoy, un mañana). El título va de la mano de la organización de un congreso internacional del gremio, que agrupa a 3,2 millones de profesionales en todo el mundo. Assumpció Puig, decana del COAC y la primera mujer en ocupar este cargo, no esconde su emoción ante este evento y recuerda que “(la capital catalana) es referente en cuanto a arquitectura y espacio público".

La celebración de este nombramiento coincidirá con los 100 años del fallecimiento de Antoni Gaudí y los 30 desde la celebración del último congreso internacional de arquitectura en la ciudad. En ese entonces, el eslogan usado fue 'Presente y futuro, arquitectura en las ciudades'.

Por otro lado, el evento coincide con la posible culminación de la Sagrada Família, obra emblemática de Gaudí que está planificada para dentro de cinco años.

Luego de conocerse la noticia de este nombramiento, la teniente de alcaldesa de Urbanismo, Janet Sanz, afirmó que Barcelona "está más que preparada para liderar la transformación necesaria para hacer de la arquitectura y el urbanismo dos herramientas al servicio de la sostenibilidad".

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que la nominación es un "amplio reconocimiento a las políticas innovadoras y de transformación que está impulsando la ciudad y que nos sitúan como referente internacional", y agradeció "el liderazgo" a Sanz y a Xavier Matilla, arquitecto jefe del consistorio.

Con el lema “One today, one tomorrow”, el Congreso Mundial de la UIA en Barcelona tomará como ejemplo la relación de la ciudad y su arquitectura para debatir sobre un futuro viable y sostenible.