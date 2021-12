¿Qué es el Baby Bar Exam que recientemente aprobó Kim Kardashian?

El día de hoy Kim Kardashian anunció, a través de su instagram, que finalmente aprobó el ‘Baby Bar Exam’ en California tras intentarlo por cuarta vez. El triunfo de la cantante la acerca cada vez más a su meta de convertirse en abogada.

"¡¡¡Fallé este examen 3 veces en 2 años, pero volví a levantarme cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que lo logré !!!", manifesto la Kardashian.

El ‘Baby Bar Exam’ es como se conoce formalmente al examen de estudiantes de derecho de primer año. La prueba de un día se administra de forma remota en junio u octubre y es necesaria para aquellos que estudian derecho a través de un aprendizaje o en una escuela de derecho no acreditada, según el Colegio de Abogados de California. Es un paso necesario para convertirse en abogado en ejercicio. En junio, 275 personas tomaron el examen, y solo el 20,7% lo aprobó, según el colegio de abogados estatal.

En la 20ª temporada de Keeping Up With The Kardashians, Kim compartió que tenía que hacer este examen para poder seguir con sus estudios, ya que como ella no está en una escuela de derecho formal, es obligatorio pasar una versión de un día del examen para demostrar que se está preparando adecuadamente. Además de ser obligatorio, el examen es un buen barómetro para ver cómo va su preparación para el colegio de abogados.

"Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la escuela de derecho, sepa que esto no fue fácil ni me lo dieron. Suspendí este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más y lo volví a intentar hasta que lo logré", continuó.

Kim Kardashian anunció por primera vez a la revista Vogue que estaba estudiando para ser abogada en 2019, haciendo énfasis en que su trabajo de defensa de la reforma penitenciaria la inspiró a aprender más sobre el sistema legal.

La estrella de la familia Kardashian dijo que su padre, Robert Kardashian,quien también fue un gran abogado, la inspiró a seguir este sueño. El padre de las Kardashian, murió en 2003 y era miembro del equipo legal de O.J. Simpson.

A pesar del triunfo de Kim, la futura profesional de la familia aún debe aprobar el examen de abogacía de California, uno de los más difíciles del país.