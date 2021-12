Publican guía para mejorar la representación de las latinas en los medios de comunicación

Cinco preguntas básicas son el inicio para saber si las latinas están bien representadas. Desde pautas publicitarias y campañas de mercadeo hasta programas de TV, la guía pretende abrir un diálogo entre los creativos a la hora de pensar en los personajes de sus historias.

Este año, el movimiento See Her de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANA) y NBCUniversal Telemundo se asociaron para alentar que más mujeres y niñas hispanas se vean a sí mismas auténticamente reflejadas en el contenido de los medios.

“La guía pretende servir como punto de partida para ayudar a iluminar las amplias oportunidades para una representación auténtica y más matizada de las latinas, y para ayudar a los narradores a ser conscientes de los puntos ciegos y de los posibles prejuicios inconscientes”, señala el documento.

Las preguntas iniciales se van profundizando y la idea básica del proyecto es que los creativos encuentren nuevos modos de representar a las latinas en los relatos, ya sean programas de TV, noticias, o incluso pautas publicitarias en cualquier medio.

¿Incluye la historia a una latina en un papel significativo?

¿La historia aborda directamente o desmiente los estereotipos sobre las latinas, permitiendo al público verlas con complejidad y autenticidad?

¿Genera la historia una visión versátil de la belleza de las latinas?

¿Están representadas las latinas en los equipos creativos y de dirección?

Si todos los personajes latinos fuesen eliminados por completo de la historia, ¿sería intrascendente para la trama?

Esta no es la primera guía que elabora la ANA, la preocupación sobre el sesgo de género por parte de la Asociación comenzó en 2016, de hecho es la continuación del proyecto SEE HER de la Asociación. La primera fue para responder a la falta de representación de las mujeres. La segunda parte del proyecto fue enfocada en la representación de las mujeres negras en los medios, en esa oportunidad la ANA eligió a Harpo, la productora de Oprah Winfrey.

En el país, una de cada cinco mujeres son latinas, pero su espacio en los medios de difusión delante y detrás de cámaras es mucho más bajo, por eso esta guía pretende ayudar a los creativos y a quienes toman las decisiones para incluir a las latinas en sus historias, “entendiendo quiénes son las latinas”, señala Christina Kolbjornsen, directora de Asuntos Corporativos de NBC Telemundo.

Para Kolbjorsen lo más importante es que este documento no puede reemplazar el lugar de los y las latinas donde se toman las decisiones, “la guía no es un sustituto para no tener latinas en la mesa”, explica, pues justamente ese es el trabajo que hay que hacer, lograr que las latinas ocupen estos espacios para lograr representación.