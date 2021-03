Mississipi prohíbe que deportistas transgénero participen en equipos femeninos

El gobernador republicano por Mississippi, Tate Reeves, acaba de firmar la propuesta de ley 2536 del Senado de Mississippi, que prohíbe a los deportistas transgenero participar en equipos y competencias femeninas. Ley que en principio entraría en vigor a partir del 1 de julio, aunque posiblemente sea confrontada por la vía legal.

En diferentes estados conservadores, los legisladores vienen respondiendo con prohibiciones de este tipo a una orden ejecutiva del presidente demócrata Joe Biden que prohíbe la discriminación con base en identidad de género en los deportes escolares y en otros espacios.

"De no haber sido por el hecho de que el presidente Biden como una de sus primeras iniciativas se haya sentado y firmado una orden ejecutiva que, en mi opinión, alienta al transgenerismo entre nuestra población joven pero de no haber sido por eso no estaríamos aquí hoy", dijo el gobernador Reeves durante una ceremonia en el Capitolio de Mississippi.

Las votaciones en el Senado de Mississippi sólo confirmaron las líneas de los partidos: la mayoría de los republicanos apoyaron el proyecto de ley mientras que la mayoría de los demócratas se opusieron o se abstuvieron de votar. El argumento de los conservadores es que las niñas transexuales, son naturalmente más fuertes, más rápidas y más grandes que las niñas no transexuales.

Alphonso David, presidente de la organización de derechos civiles LGBTQ Human Rights Campaign, dijo en un comunicado que la ley aprobada en Mississippi podría conducir a más acoso a las personas transgénero. "Esta ley es una solución en busca de un problema, y los legisladores de Mississippi no han proporcionado ningún ejemplo de atletas transgénero de Mississippi que hayan jugado con el sistema para obtener una ventaja competitiva, porque no existe ninguno", dijo David.

En Mississippi ya existe una discriminación importante contra los jóvenes trans: quienes quedan excluidos de muchas actividades y la orden de Biden era un intento de contrarrestar este problema.