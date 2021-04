Mario Vargas Llosa instó a los peruanos a votar por Keiko Fujimori

Mario Vargas Llosa en muchas ocasiones se ha pronunciado como defensor de la democracia y en contra de lo que ha representado el fujimorismo en la historia política del Perú. Este fin de semana ha sorprendido a muchos instando a la ciudadanía a votar a favor de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori . El argumento central del escritor es que la candidata representa “el mal menor” frente al candidato Pedro Castillo con quien Fujimori se disputa la presidencia del Perú en segunda vuelta.

Aún quedan un par de meses para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú y los candidatos aún no han generado alianzas con otros partidos políticos para garantizar una apertura al diálogo, estabilidad democrática y económica en el país. A pesar de esto, Vargas Llosa escribió una columna de opinión en el diario mexicano Crónica, titulada “ Asomándose al abismo ”, en la que el escritor calificó los resultados de las elecciones generales del domingo 11 de abril en el Perú como “una sorpresa para todo el mundo”.

“A pesar de que he combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha, creo que en las elecciones que se vienen –las de la segunda vuelta-, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”, señaló.

Las críticas ciudadanas y de diferentes personajes públicos no se hicieron esperar frente a su columna y a su actual posición. Los Vargas Llosa, padre e hijo, defendieron la democracia peruana del intento de una tercera reelección por parte del ex presidente Alberto Fujimori para mantenerse en el poder en el año 2000. Años después, cuando Keiko Fujimori anunció su candidatura a la presidencia en 2016, el escritor aseguró que “un triunfo del fujimorismo sería una reivindicación de la dictadura”.

Keiko Fujimori está acusada de haber lucrado con el caso “Lava Jato”, el mayor caso de corrupción de la historia de América Latina, además de haber prometido indultar a su padre de llegar al poder, quien no solo se encuentra entre los presidentes más corruptos de la historia, sino que cumple condena por crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué ha cambiado? El escenario, sin duda.

Vargas Llosa insiste en que Fujimori representa en la actualidad la mejor respuesta ante el abismo que propone Castillo. En su columna, el escritor hace un llamado a la candidata a respetar el sistema judicial y los períodos electorales. Asegura que de hacerlo, “Fujimori tiene la oportunidad, única, de tomar el poder a través de elecciones limpias y de contar con una ancha base social y popular para hacer las reformas necesarias que conviertan al Perú en un país justo, libre y moderno”.

Vargas Llosa cuestiona las propuestas económicas de Pedro Castillo por relacionarlas como de extrema izquierda e inspiradas por los expresidentes de Bolivia y Ecuador Evo Morales. “Si gana la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo se propone establecer una ‘Economía popular con mercados’, inspirado, justamente, en el modelo de Bolivia y del Ecuador. También considera que un gobierno de Castillo tendría “todas las características de una sociedad comunista” y que no garantizaría la realización de elecciones limpias en el Perú, lo que traería un “golpe de Estado militar a corto plazo en el Perú”.

Independientemente del resultado del próximo 6 de junio en el Perú, la baja representatividad y apoyo real de la ciudadanía a los candidatos, Castillo con un 19% y Fujimori con el 13% de votos en primera vuelta, es principalmente lo que preocupa y pone en juego la frágil democracia del país.