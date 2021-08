La XII edición de la gala solidaria de Starlite Marbella

Como cada año, este domingo, el proyecto social del grupo Starlite, la Fundación Starlite, celebró la gala solidaria cumpliendo su compromiso con la Fundación Lágrimas y Favores, de la que es presidente Antonio Banderas y su hermano, Javier Banderas. Los anfitriones del evento fueron el actor malagueño Antonio Banderas y la presidenta del grupo Starlite, Sandra García-Sanjuán, quienes llegaron a la gala un Ford Mustang Mach E de color rojo que conducido por Banderas.

La gala se convirtió en una noche mágica y solidaria en Marbella, llena de famosos que desfilaron por la alfombra roja. Con doce galas y diez festivales, la celebración se dio por todo lo alto en el auditorio de La Cantera de Nagüeles. "Doce años, Sandra. Si lo hubiésemos pensado esa mañana que viniste a mi casa de Los Ángeles a proponérmelo no lo habríamos creído. Sabíamos que necesitábamos subvención para nuestros objetivos fundacionales, pero todo lo que nos marcamos saltó por los aires cuando estalló la Covid-19, ¿qué podíamos hacer con los fondos? Empezamos a trabajar con los sanitarios, que no tenían equipos de protección. No digo esto para ponerme medallas, sino para que sepáis que las aportaciones que hacéis sirven para algo. Somos un granito de arena que se puede convertir en contagioso", contó Antonio Banderas en el evento.

Entre los premiados de la noche, estuvieron Javier Banderas, quien también hizo un agradecimiento a Sandra García-Sanjuán y a la Fundación Starlite, “no estoy acostumbrado a recoger premios, más bien estoy acostumbrado a recoger los premios de Antonio o de vela", comentó. Por su parte, Georgina Rodríguez, modelo e “influencer” de origen argentino, fue reconocida por su implicación humanitaria en la Fundación Nuevo Futuro, a la cual donó mascarillas, regaló juguetes y apoyó campañas de sensibilización sobre la falta de oportunidades para las infancias desfavorecidas.



Aunque ausente, la modelo cordobesa Paloma Cuevas fue galardonada por su implicación con la entidad “Niños en alegría”, con quienes ha visitado en varias ocasiones las escuelas construidas en México y recibido en su finca a algunos becados que la Fundación Starlite ha traído a España. Cuevas agradeció "tanto a Antonio como a Sandra por su encomiable labor social y todo lo que han ayudado a tantísimas personas. Es maravilloso ver cómo con tan poco se puede conseguir la sonrisa de un niño y son ellos los que deberían recibir hoy este premio".

Susanna Griso recibió un premio por su trabajo en términos de empoderamiento de la mujer realizado por la Fundación Vicente Ferrer en la India rural, mientras que Rosa Clará fue reconocida por su labor en la misma línea, empoderando mujeres vulnerables alrededor del mundo.

Bertín Osborne recogió un galardón en nombre de la fundación que lleva su nombre y aprovechó el momento para señalar una verdad incómoda. "Nuestras fundaciones existen porque los políticos no hacen su trabajo. Las fundaciones no deberían existir si ellos se gastaran el dinero en lo que tienen que gastárselo y no en las mamarrachadas que tenemos que escuchar y que leer un día sí y otro también".

La Starlite Gala contó con importantes objetos y experiencias a disposición de los asistentes para realizar la subasta en directo para seguir con la tradicional recaudación de fondos y así continuar con su labor.