La beca Doreen Montalvo 2021 sube el telón, ¿te apuntas?

La organización R.Evolución Latina acaba de anunciar la convocatoria de la Beca “Do It Anyway” 2021, en honor de la difunta estrella de Broadway que vio puertas y ventanas donde los demás veían obstáculos.

Nacida en el Bronx, pero muy arraigada a su cultura puertorriqueña, Doreen Montalvo siempre soñó con subirse a los escenarios de Broadway y peleó por su sueño hasta hacerlo realidad. Convirtiéndose a su vez en un símbolo para los creadores y artistas escénicos latinx que intentan abrirse paso en un mundo muy competitivo pero lleno de magia.

Por ello, R.Evolución Latina, una organización creada para transformar la sociedad a través del arte, siempre ha sentido a Montalvo, que falleció el pasado octubre a los 56 años, como una inspiración una ardiente defensora del poder del teatro y los musicales para catapultar talentos y obrar cambios en las personas y colectivos, apoyando a las nuevas generaciones de artistas latinx.

Como bien informaba la institución en la convocatoria de la beca, “durante 12 años, Doreen enseñó actuación y canto en el Campamento de Artes Escénicas para Niños de RL. Cada año estaba claro que ella amaba e inspiraba a los campistas y ellos la amaban”.

Pero su debut en Broadway no fue temprano. La estrella triunfó a los 44 años como parte del elenco de la Original Broadway Company (OBC) en el musical In The Heights, que llevará este año a la pantalla otro tocayo suyo, el artista, director y compositor Lin-Manuel Miranda.

Montalvo también actuó en On Your Feet!, The Story of Gloria and Emilio Estefan y Mrs. Doubtfire, y apareció en programas de televisión como Law and Order, Madame Secretary o The Good Wife.

“La beca Doreen Montalvo no es sólo un premio financiero, sino también un compromiso mutuo de R.Evolución Latina para nutrir y que el beneficiario continúe atreviéndose a ir más allá mientras trabaja hacia sus sueños”, recalcó la organización.

Un comité seleccionará al candidato en base tanto a sus logros como a su carácter, liderazgo y deseo de aportar al mundo con su arte.

Los criterios para solicitar la beca son los siguientes:

- Artistas que tengan por lo menos 30 años de edad (FNM al 1/31/1991 o antes).

-Tener una carrera en las artes escénicas.

-Ser miembro de un grupo minoritario (latina/latina/hispana, afroamericana, india americana o nativa de Alaska, asiática o de las islas del Pacífico).

-Y un ferviente deseo de crecer como artista.

La beca, asimismo, consta de 1,000 dólares y la matriculación de el/la candidato a los talleres de Beyond 2021, con un periodo de entrenamiento de dos semanas en actuación, canto y baile guiado por profesionales de Broadway, el cine y la televisión. Asimismo, la persona que reciba la beca dispondrá de más oportunidades para dar a conocer su trabajo -conciertos, eventos de prensa, producciones, etc.

La solicitud y el material que debe acompañarse antes del 31 de enero se encuentran en la web de R.Evolución Latina y las entrevistas finales serán realizadas durante el mes de febrero.

Como suele decirse en el mundo del teatro, ¡mucha mierda!