L-Gante opinó sobre las declaraciones de María Eugenia Vidal sobre la marihuana

El trapero de 21 años, Elián Ángel Valenzuela, conocido en la escena urbana como L-Gante, ha respondido ante las declaraciones de la precandidata a diputada, María Eugenia Vidal. La precandidata de “Juntos por el Cambio” afirmó que "una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra bien distinta es hacerlo en las zonas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, como el barrio Zabaleta o la 1-11-14”. Ante estas declaraciones, el trapero no dudó en responder y recordar que “los narcos transitan todos los barrios porteños.”

En una entrevista con Eduardo Feinmann, L-Gante (21) opinó analizó la polémica posición de Maria Eugenia Vidal acerca del consumo de marihuana. "Hay dos realidades distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo, relajado con amigos un sábado a la noche, en pareja o solo, y otra cosa es vivir en la Villa 21-24, en la Zabaleta o en la 1-11-14 rodeada de narcos, y que te ofrezcan un porro", afirmó Vidal en una nota con Filo News.

Durante la entrevista con Feinmann en el programa LN+, el conductor le pidió al cantante que diera su punto de vista sobre la afirmación de Vidal. "Está de más decir la ubicación. Un narco puede estar en cualquier lado. Palermo y las villas que dijo para mí son lo mismo. Yo vengo de la villa y voy a Palermo. Pero vi poca gente de Palermo ir a la villa", dijo el joven músico.

L-Gante aclaró que probablemente la precandidata no supo cómo expresarse de manera correcta con respecto al consumo de cannabis. "Quizás, lo que ella está hablando ahí (en referencia al video que mostró el conductor) y no sabe cómo decirlo es que te podés fumar un porro, pero el problema es el tráfico. Entonces, envuelven todo eso y mezclan las cosas", afirmó.

La polémica se generó en el debate sobre la legalización del cannabis y su uso medicinal en Argentina, sobre lo cual L-Gante mencionó acertadamente, "en mi caso, yo no tengo una enfermedad que me diga que lo tengo que usar. Pero lo uso para relajarme, para bajar el estrés. Y hay personas que sí lo tienen que usar medicinalmente, pero por problemas de confusiones como ésa no lo pueden hacer legalmente".

En las últimas horas, Vidal ha admitido que fue un error haber planteado la problemática sobre la legalización y el consumo de marihuana en términs de barrios.