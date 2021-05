Kevin Merida, el nuevo y “revolucionario” editor de Los Angeles Times

Fue el primer director afroamericano de The Post y ahora el peso pesado del periodismo Kevin Merida llega a LA Times para hacer historia como su nuevo editor ejecutivo, después de que su nombramiento se hiciera efectivo el lunes.

Merida, de 64 años, había sido también editor en jefe de la división de ESPN “Undefeated” desde 2015 y a partir del próximo junio será el encargado de “transformar” el rotativo más grande de la costa oeste del país en una potencia digital.

Los Angeles Times lleva sin editor desde diciembre de 2020, cuando Norman Pearlstine dimitió por la polémica provocada por la falta de diversidad en la redacción, cuando más de 60 periodistas hispanos exigieron una mayor representación latina en la publicación.

Los periodistas afirmaban en su carta que de los más de 500 empleados de LA Times, sólo 65 eran latinos, el 12,9 %, cuando casi el 50 % de la población del condado de Los Ángeles es hispana, informó EFE.

Según LA Times, la contratación de Merida, la tercera persona de color en ocupar el cargo de editor ejecutivo en la historia del periódico, forma parte del compromiso de su propietario, Patrick Soon-Shiong, de aumentar la diversidad de la redacción.

“Estoy encantado de unirme a Los Angeles Times. Voy a hacer todo lo posible para que este sea el mejor medio de comunicación para la gente de California, de Los Ángeles y más allá", dijo Mérida, y agregó que el diario puede llegar a ser la empresa de medios más innovadora del país.

Merida, que tanto ha crecido en la prensa tradicional como marcado el rumbo en redacciones digitales, ganó cuatro Pulitzers como director de The Post y cuando se trasladó a ESPN, en 2015, para dirigir "The Undefeated", un site centrado en la interseccionalidad de los deportes, la raza y la cultura, algunos de sus colaboradores lo siguieron, como la finalista del Pulitzer de crítica en 2020 por su trabajo en "The Undefeated" Soraya Nadia McDonald.

Uno de sus grandes logros en el campo digital fue llegar a una publicación digital aparentemente estancada y un con un personal descontento y convertirla en un proyecto revolucionario y con una identidad muy bien asentada en tan solo dos años, a medida que celebrados atletas negros asumían su activismo en el contexto de BLM y la lucha por la justicia social tras el asesinato de George Floyd.

El pasado año, Kevin Merida recibió el premio a la trayectoria de la Asociación Nacional de Periodistas Negros y fue elegido miembro del Consejo del Premio Pulitzer en diciembre.