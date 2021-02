Gahela Cari, la candidata trans y de izquierdas que está cambiando la política en Perú

Las elecciones generales en Perú están a la vuelta de la esquina y luego de la crisis social y política que vivió el país a finales del 2020 y en plena crisis sanitaria, el escenario político aún es incierto.

Las caras se repiten cada cinco años, salvo algunos personajes políticos que tienen como objetivo renovar la clase política y poner en la agenda necesidades y exigencias de las poblaciones históricamente silenciadas e invisibilizadas.

Gahela Cari es una mujer transfeminista, afroandina, migrante, luchadora social y militante de izquierda. La candidata al Congreso en Lima Metropolitana por el partido Juntos por el Perú viene haciendo campaña y trabajando a diario para llegar a ser la primera representante trans en el Congreso del Perú.

Dentro de las propuestas, la activista trans da prioridad a dos legislaciones que ya existen en algunos países de la región, pero todavía no en Perú: el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.

Pero Gahela lucha activamente contra todo tipo de discriminaciones: "He firmado el Compromiso por la igualdad: De promover y defender los derechos de las poblaciones afroperuanas, indígenas, de personas con discapacidad y comunidad LGTBIQ. Gracias al Comité por la Igualdad y No Discriminación por esta importante iniciativa", contó en redes, desde donde hace activismo y campaña.

A lo largo de su vida y de su carrera política, Gahela ha sufrido discriminación por su identidad de género y por sus origenes.

La situación de transfobia más reciente y mediática ha sido perpetuada por el candidato conservador Frank Krklec, quien salió en medios y en sus canales de difusión llamando a la candidata transgénero por su nombre legal, sin reconocer su identidad.

Ante este problema, Cari presentó una carta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que exige una sanción para el candidato de Renovación Popular, por acoso político transfóbico, y que solicitó públicamente crear medidas de prevención que permitan garantizar respeto y participación política de personas LGBTIQ+.

"Me he enfrentado todo el tiempo a un sistema corrupto y he tenido que lidiar con la violencia y la transfobia en el transcurso de mi vida, pero esto ha hecho que me forme como una mujer tremendamente fuerte. Yo no me victimizo cuando denuncio la transfobia, lo que hago es evidenciar lo que viven la mayoría de las personas trans en este país. También soy quien tiene que alzar la voz para defender derechos humanos, de cuerpos y territorios, en medio de un contexto donde las mujeres que hacen política terminan siendo acosadas, y no en función a sus propuestas, sino en torno a sus genitales", afirma Gahela en una entrevista para el Diario El Gobierno.

De cara al Bicentenario del Perú, Gahela Cari simboliza un giro importante en la política peruana, haciendo realidad la representación trans y afroandina desde el estado. Desafía la política tradicional y pone sobre la mesa la necesidad de educar a la ciudadanía desde el amor y el afecto, para reconocer la existencia y tratar con respeto a todas las personas.