El Gobierno de Biden “da calabazas” al Presidente de El Salvador

La semana pasada el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizaba una visita repentina a Estados Unidos luego de que un funcionario declarara públicamente a un medio salvadoreño que el gobierno de Biden tenía “diferencias” con el mandatario centroamericano.

El sorpresivo viaje de Bukele en el contexto de la emergencia sanitaria supuso un problema para los funcionarios estadounidenses, ya que están evitando realizar reuniones presenciales debido al coronavirus, sin mencionar la poca antelación con la que se notificó de la visita.

La prensa asegura que el mandatario solicitó reuniones con altos cargos del Departamento de Estado, pero este pedido fue denegado.



El próximo 28 de febrero se celebran las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, por lo que se presume que la reunión de Bukele con el gobierno de Biden tenía una clara intención electoral.

Bukele se encuentra en la mira internacional debido a dos hechos de violencia ocurridos en los últimos días: el ataque del 31 de enero contra militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Centro de San Salvador, durante una caravana de campaña electoral; y el asalto a un equipo de emergencia de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la madrugada de ese mismo día.

Tanto Bukele como sus opositores aprovecharon el confuso incidente, que permanece bajo investigación, para lanzar acusaciones mutuas de incitar a la violencia política. El presidente acusó al FMLN de haber orquestado el ataque, pero se retractaría diciendo luego que fue un cruce de fuego entre bandos armados -sin embargo la semilla ya había sido arrojada.

Los diputados René Portillo Cuadra, de ARENA, y Cristina Cornejo, del FMLN, se pronunciaron respecto a la intención del presidente de reunirse en Estados Unidos con el gobierno de Biden:

“Nos hemos enterado de que el Presidente (Bukele) hizo una visita a Estados Unidos que no fue invitado y que hubo orientación de no ser recibido hasta que no haya un cambio de actitud de él, hay que recordar que el presidente es de todos los salvadoreños”, manifestó Cornejo.

“Bukele ha hecho una visita a Washington en las últimas horas sin ser invitado a Estados Unidos, ninguno de los congresistas, ninguno de los miembros del gabinete de la Administración Biden lo ha recibido, precisamente porque es catalogado como un mandatario que fomenta el odio, que fomenta la división, el irrespeto a las instituciones y al Estado de Derecho, irrespeta a los periodistas y a la oposición y eso le ha valido que él no tenga ningún tipo de aceptación en los círculos políticos en Washington”, afirmó Portillo.

Es sabido que el gobierno de Biden intentará revertir muchas de las medidas dictadas por Trump, y ha señalado que su relación con El Salvador está bajo revisión.

A pesar de que el gobierno estadounidense contempla incluir a Bukele en su plan de 4.000 millones de dólares para atacar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, las preocupaciones sobre su respeto al estado de derecho y la democracia generan incertidumbre.

Entre ellas, la brutal condena de El Salvador a las maras, de la que dábamos cuenta hace un año, y cómo el Gobierno aprovechó la pandemia para reunir a bandas rivales en prisión y propiciar que se asesinasen entre ellas.