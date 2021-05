Despiden a reconocida periodista catalana por su proximidad con el movimiento independentista

El famoso periódico catalán La Vanguardia ha tenido hasta ahora que parar mucho cuidado en mantenerse en la fina línea de profesionalidad que bordeaba ambas fronteras del conflicto independentista catalán.

Este fin de semana sin embargo despedía a Pilar Rahola, quien firmaba su última columna con un artículo sobre las obligaciones secesionistas de todos los catalanes.

Sí. La Vanguardia no publicarà més articles meus

Sí. Es per motius ideològics i polítics

No. No he acceptat les peticions de canviar els meus plantejaments, ni suavitzar-los

No. No és el primer intent de fer-me fora.

Sí. La decisió ve de dalt de tot i més enllà. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) May 23, 2021

Pilar Rahola es una de las periodistas más destacadas alineadas a favor del independentismo catalán, una figura tertuliana y mediática que se ha alineado a favor del Procés colocándose muy cerca de las figuras más influyentes y con grandes dosis de exposición pública no solo en el periódico, también especialmente en la televisión pública catalana.

“Sí. La Vanguardia no publicará más artículos míos. Sí. Es por motivos ideológicos y políticos. No. No he aceptado las peticiones de cambiar mis planteamientos, ni suavizarlos. No. No es el primer intento de echarme. Sí. La decisión viene de arriba de todo y más allá”.

Así pues mientras el periódico prescinde de una de sus firmas más famosas justo cuando cambia el gobierno hacia manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la periodista ha afrontado el despido como un gesto simbólico más amplio en el que el periódico se deshace de notables independentistas como Albert Sánchez Piñol, Xavier Sala i Martin, Xavier Antich, Jordi Graupera o Salvador Cardús.

La meva darrera columna a La Vanguardia...

“La defensa de La independència és cosa dels independentistes, però la defensa de Catalunya hauria ser cosa de tots, i heus aqui el silenci i la servitud de molts. D’aquesta silenci i servitud es nodreix la nostra decadència” pic.twitter.com/4Iz8htKqZ6 — Pilar Rahola (@RaholaOficial) May 23, 2021

Mensajes de apoyo

El debate en redes sociales empezó cuando la propia periodista hizo público su despido que motivo mensajes de apoyo de multitud de independentistas. Los mensajes más importantes llegaron del partido político Junts per Catalunya, la esfera política de la que ha servido de portavoz la periodista, el partido político que con otros rostros y nombres empezó hace años el Procés.

El expresidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, fugado en Waterloo desde donde fue entrevistado recientemente por la periodistas, defendía en redes su criterio: “Estimada Pilar, gracias por escribir como mujer libre hasta el último día. Algunos, en Madrid y además cerca también, te quieren en silencio o con sordina. Sigue escribiendo, continúa hablando. Con acuerdos y desacuerdos, no podemos ser si no somos libres".

Estimada Pilar, gràcies per escriure com a dona lliure fins al darrer dia. Alguns, a Madrid i a més a prop també, et volen en silenci o amb sordina. Continua escrivint, continua parlant. Amb acords i desacords, no podem ser si no som lliures. @RaholaOficial https://t.co/nEWrIcbB4B — Carles Puigdemont (@KRLS) May 23, 2021

También se ha manifestado el último ex presidente de la Generalitat, Quim Torra; el presidente de su grupo parlamentario, Albert Batet, o su portavoz Laura Borràs que situaba el escándalo en el ámbito de la censura.

No ha recibido sin embargo los apoyos de ERC que acaba de nombrar nuevo presidente de la Generalitat con un acuerdo de gobierno con Junts, pero que sin embargo acaba de empezar una nueva etapa con un gobierno que ahora después de la crisis pandémica busca otras vías de encarar el conflicto nacionalista.