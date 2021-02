De ‘Dos Pistolas’ a ‘Lola Pistola’, Diego Garijo pasa de la lucha al drag

Diego Garijo tiene 41 años, nació en Guanajuato, México y llegó a Estados Unidos de pequeño. Lleva el cuerpo lleno de tatuajes y se define a sí mismo como artista, poeta, luchadora profesional y drag queen a tiempo parcial. Para él, el mundo de las artes marciales mixtas y el de las drag queens no son excluyentes. En el mundo del boxeo, Diego es conocido como 'Dos Pistolas' y como drag queen usa el nombre de 'Lola Pistola'.

Luego que de muy joven cumpliera varias sentencias, decidió comenzar su carrera como luchador profesional de MMA en 2006. Ganó siete victorias en el ring hasta que un desprendimiento de retina pausó su carrera, sin embargo esto no acabaría con sus ganas de luchar. En 2018, Garijo decidió virar su carrera hacia el boxeo a puño limpio, en el que posee una victoria y una derrota.

Para Diego, la lucha y las artes marciales muestran la belleza del ser humano superándose en resistencia, mientras que el drag consiste en superar la masculinidad tóxica. Se identifica como un hombre heterosexual, pero reconoce que su concepto de masculinidad y sexualidad no están limitados por la sociedad: ‘Tengo una foto de cuando tenía seis años en la que salgo con el sujetador y las bragas de mi madre. Me crió sola y yo tenía un par de primos gays, así que no estuve expuesto a muchos estereotipos masculinos tradicionales. Quizás por eso puedo ser muy femenino. La gente se pregunta si soy gay, pero no entiende que la feminidad y la sexualidad son cosas completamente diferentes.’ cuenta Garijo en una entrevista a Vice.

Lola Pistola supuso un reto para Garijo, llevó clases de baile, se agujereó las orejas, se depiló con cera, aprendió a caminar con tacones y contó con ayuda para elegir sus vestidos. ‘Recibo mucho amor de gente del mundo drag, al igual que de las comunidades trans y gay. Pero también de luchadores fuertes y duros. Quizás ellos también esconden algo de sí mismos que les gustaría sacar a la luz más. Todo el mundo tiene secretos, es normal.’ afirmó.

Actualmente Diego se encuentra rodando un documental sobre su trayectoria de vida con su amigo John Padilla, quien es guionista, director y productor del proyecto que esperan que pueda llegar hasta Netflix para seguir mostrando que el mundo de las artes marciales y el drag queen no están lejos.

Garijo viene rompiendo estereotipos, y es un ejemplo clarísimo de que la ‘masculinidad’ poco tiene que ver con la ropa uses y en general de como luzcas. Además de luchar en el ring, su lucha por la inclusión y la igualdad es constante en esta 'dualidad' entre sus personajes. Reconoce el problema de la marginalidad y las opresiones que sufre la comunidad trans y reconoce que queda mucho trabajo en la sociedad para brindarles apoyo.