Criptoarte con acento español presente en una galería de Brooklyn

El artista español Marcos de la Fuente, afincado en Nueva York desde hace un tiempo, está revolucionando las galerías de la ciudad con sus poemas y performances transformados en arte criptográfico. Estas piezas serán vendidas en subasta como NFT, que es “la forma en la que autentificas una obra digital. Eso hace que ahora las obras digitales puedan ser únicas, que es algo que hasta ahora eso no pasaba”, aclara el artista.

La primera galería física de NFT’s en Nueva York se llama La Casa Arthouse In the Clouds, y es donde el artista ha presentado The Empathy Muscle (El músculo de la empatía) un proyecto artístico de la mano con el ingeniero sonoro Alec Ekvall para construir una performance de poesía 3.0 con dinámicas que van mutando en cada exposición. De la Fuente viene trabajando también en con el programador de código e inteligencia artificial Diego Pérsico y la artista visual Vanesa Álvarez, quien ha diseñado un vestuario especial para la performance.

The Empathy Muscle se presentó este sábado por la noche, y mostró una nueva faceta del artista, quien llevó la poesía a un punto más allá uniendo la palabra hablada y las tecnologías, obra que después fue encriptada. Una vez convertidas en arte criptográfico, estas piezas pasan a ser un activo digital alojado en una cadena de bloques que pueden adquirirse con criptomonedas como el bitcóin, el ethereum, el doge o el tezos.

La galería La Casa ArtHouse se puede convertir en pionera y “punta de lanza de movimientos artísticos digitales en la ciudad”, además posicionarse como un espacio de referencia y de encuentro para los impulsores de esta revolucionaria manera de producir y consumir arte, ya que “el mundo mira lo que hacemos en Nueva York”.

Dentro de la muestra participa Carlos Hache, un diseñador de animación venezolano afincado en Nueva York desde hace años, pionero en el formato NFT presentadas en subasta. El artista reconoce la magnitud y la importancia de este cambio en el mundo del arte. “Estoy acostumbrado a monetizar mi arte, pero no a venderlo al público general. Me gusta la idea de participar en esta nueva ola y revolución”, dijo Hache, convencido de que esta ola dará visibilidad a artistas “no convencionales” que aun no han encontrado su espacio en galerías y museos.