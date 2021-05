Confirman muerte cerebral de Lucas Villa, ícono de la lucha pacífica en Colombia

Lucas Villa protestaba pacíficamente en las calles de Pereira cuando le dispararon desde un coche unos civiles armados. Entre bailes y arengas, el joven saludaba a la policía y pedía a los manifestantes que mantuvieran la paz dentro de las protestas. Nada de eso bastó. Mientras realizaba un plantón pacífico la noche del 4 de mayo recibió ocho disparos que eventualmente terminarían con su vida.

Según explicó el gerente del Hospital, Juan Carlos Restrepo, luego de recibir atención especializada desde hace varios días en la unidad de cuidados intensivos, Lucas de 37 años, no respondió. “Desde el Hospital Universitario San Jorge lamentamos informar que, no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos, el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio neurológico es concordante con isquemia cerebral global, es así como al paciente se le diagnostica muerte encefálica”, explicó.

El presidente solicitó al Director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, encontrar a los responsables de lo sucedido. "Vargas, tenemos que dar con el paradero de culpables y llevarlos ante la Justicia. No toleramos estos actos de violencia y los rechazamos", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter. El general Vargas hizo un llamado a la ciudadanía a compartir con las autoridades información que pudiera aclarar el caso y ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del ataque al joven.

“Estaba participando en un plantón pacífico en la noche de ayer en el viaducto y sin mediar palabra un carro particular se acercó y arremetió en contra de la humanidad de mi sobrino y de las personas que allí se encontraban”, dijo Martha Viviana de las Salas, tía de Lucas a Caracol Radio. Villa fue internado en el hospital el pasado 5 de mayo tras recibir ocho impactos de bala por parte de desconocidos mientras se manifestaba pacíficamente contra el gobierno de Iván Duque, en el Viaducto de Pereira. Si bien el centro mantuvo un pronóstico reservado debido a que Lucas presentó una evolución durante estos días, anoche confirmaron la muerte cerebral.

"La información que tenemos es que Lucas Villa es el símbolo de la manifestación pública y pacífica en esa zona del país. Siempre saludaba a los policías, los abrazaba y les daba agua. Estamos convencidos que el esclarecimiento de este caso será muy rápido", manifestó el General. Colombia se encuentra en pie de lucha desde hace casi dos semanas. La represión policial y militar en el país continúa mermando a los jóvenes.