Billy Porter habló sobre la portada de Vogue en la que Harry Styles lleva un vestido

A casi un año de la portada de Harry Styles en la icónica revista de moda Vogue, Billy Porter, una de las estrellas de la serie 'Pose', ha cuestionado la portada de la revista Vogue en la que Harry Styles aparece como el primer hombre en llevar un vestido.

A pesar de que esta portada ha sido una de las más reconocidas, Porter, de 52 años, explicó en una entrevista con el Sunday Times Style, que la ola de hombres que lucen faldas y vestidos en la alfombra roja es posible gracias a que personajes como él, abrieron el camino y la discusión sobre la libertad en la expresión de género a través de la moda.

Su crítica fue directamente hacia la revista de moda, ya que a pesar de que como hombre gay afrodescendiente que luchó y se vio criticado por su honesta expresión de género, Vogue sigue poniendo a Harry Styles, un hombre blanco heterosexual con un vestido en su portada, como si fuera ejemplar.

"Yo. Personalmente. He. Cambiado. Todo. El. Juego. Y eso no es ego, es un hecho. Yo fui el primero en hacerlo y ahora todo el mundo lo hace", insiste la figura que tanto ha deslumbrado en las alfombras rojas con sus looks. "Siento que la industria de la moda me ha aceptado porque tiene que hacerlo. No estoy necesariamente convencido y he aquí el motivo"

Porter aclaró que no tiene la intención de atacar a Harry, pero quiere entender qué es lo que hizo que se produjera esa portada. "Esto es política para mí. Esto es mi vida. He tenido que luchar toda mi vida para llegar al lugar en el que podía llevar un vestido a los Oscar y que no me dispararan ahora. Todo lo que tiene que hacer él es ser blanco y heterosexual" afirmó.

Harry Styles ha pasado a la historia como el primer hombre que aparece solo en la portada de Vogue usando un vestido de Gucci. La diferencia es que en un mundo blanco cis heteronormativo, un Billy Porter recibe críticas y palizas por su honesta expresión de género y por amar a quien ama, mientras que un Harry Style, es alabado y considerado como alguien “rompedor” en el mundo de la moda.