Acusan al actor de Sex and The City de violar a dos mujeres

El actor Chris Noth, famoso por haber participado en series como 'Ley y Orden', 'The Good Wife' y por dar vida al personaje de Mr. Big en 'Sex and The City', ha sido acusado de agredir sexualmente a dos mujeres según informó The Hollywood Reporter.

Los hechos supuestamente sucedieron en 2004 y en 2015. El medio señala que las dos mujeres identificadas bajo los seudónimos de Zoe y Lily no se conocen entre sí y dieron su testimonio a la publicación por separado y con meses de diferencia.

El regreso de la serie, en la plataforma de streaming HBO Max, habría sido el detonante para que decidieran contar su historia.

"Hizo que me despertara algo que durante tantos años tuve enterrado", mencionó al medio Zoe.

La denuncia de Zoe narra que ella solo tenía 22 años cuando sucedió y solo llevaba 2 meses trabajando en una firma de Los Ángeles. El actor obtuvo el número de la joven a quien invitó a conocer la piscina de su edificio. Ella accedió, pues tenía un amigo que también vivía ahí y conocía el lugar.

En un momento, Noth dijo que tenía que ir a su apartamento para recibir una llamada y que luego se pasara para devolverle un libro que le había prestado la joven. Cuando ella llegó a su casa él la besó.

Zoe comenta que el beso no le pareció alarmante ya que consideró que sería algo divertido que contar a sus amigos. Pero, después, Chris Noth la cogió hacia él, la llevó a la cama, le quitó los shorts y la empezó a violar por detrás: "Fue muy doloroso y grité: '¡Alto!'", exclama. "Y no lo hizo. Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' y se rió de mí".

La historia de Lily es muy similar, solo que ocurrió en Nueva York más de una década después. La mujer conoció al actor en un bar donde trabajaba, este la invitó a salir y luego de cenar a su apartamento. Allí ella intentó escapar luego de que él le robara un beso, pero el actor “se bajó los pantalones y le metió el pene en la boca”.

A través de un comunicado, Chris Noth negó haber cometido ambos casos de abuso.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados", manifestó a través del documento.

Otros casos de actores acusados de violación

Tristemente, el caso de Chris Noth no es el único de este estilo que se ha dado a conocer en Hollywood. Woody Allen, Bill Cosby y Kevin Spacey son algunos de los famosos que también han estado involucrados en escándalos de acoso y violacion.

Allen fue acusado de haber violado a su hijastra Dylan Farrow, de entonces 7 años, el 4 de agosto de 1992. Aunque el caso no trascendio, pues un año más tarde un médico de la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale-New Haven declaró que la historia de violación de Dylan era posiblemente un invento de la niña causado por el estrés de vivir en un hogar volátil, la chica repitio su acusacion en 2010.

“Cuando tenía siete años, Woody Allen me tomó de la mano y me llevó a un oscuro desván en la segunda planta de nuestra casa. Me dijo que me tumbara boca abajo y que jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Entonces abusó de mí sexualmente. Él me hablaba mientras lo hacía, susurrándome que era una buena chica, que ese era nuestro secreto y me prometía que iríamos a París y me convertiría en una estrella de cine”, manifestó la joven.

Durante 2014, alrededor de 36 mujeres acusaron públicamente al actor y presentador de televisión Bill Cosby quien según sus declaraciones habría abusado sexualmente de ellas durante las décadas de 1970 y 1980. La mayoría coincidía en que Cosby las había drogado para facilitar la agresión.

En 2015 Cosby tuvo tres cargos de delito grave por agresión indecente agravada, pero en junio de 2017 terminó en un juicio nulo. Tres años después, Cosby fue declarado culpable de los tres cargos y fue sentenciado a tres a diez años en prisión estatal y multado con $25.000 dólares más el costo de la acusación.

Uno de los escándalos más recientes es protagonizado por Kevin Spacey, quien el 30 de octubre de 2017 recibió una acusación por parte del actor Anthony Rapp. Rapp declaró que en 1986, siendo aún menor de edad, había sido acosado sexualmente por Kevin Spacey en el transcurso de una fiesta celebrada en la residencia de este. De acuerdo a la declaración, Spacey había intentado hacerle sexo oral a Rapp.

Las acusaciones contra Spacey se agravaron cuando personal del equipo técnico de la serie House of Cards, que él protagonizaba, declararon que el actor frecuentemente acosaba a los hombres durante las grabaciones.

Luego de esto Kevin fue ingresado en la clínica The Meadows, en Arizona para someterse a tratamiento por su adicción al sexo. Actualmente la investigación y cargos penales contra Spacey siguen en desarrollo.