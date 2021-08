Selena Gomez celebra a la comunidad latina con su portada en ELLE

Selena Gomez, 29 años, ha tenido una carrera como pocos, el éxito, el amor y sus dificultades personales la han tenido en el centro de atención por casi dos décadas. Y ahora suma un logro más a su carrera, ser la portada de la revista ELLE en su primera edición dedicada a los latinos.

La artista, aunque nació en Estados Unidos y toda su carrera la ha desarrollado en este país, representa a la nueva generación de latinos gracias a la crianza impuesta por sus padres, quienes son oriundos de México. Desde muy joven, Selena ha estado inmersa en la cultura latina, pues se le han inculcado las tradiciones y el idioma español.

Es por la imagen que la cantante tiene dentro de la comunidad latina y todo el apoyo que recibe, que la revista ELLE la escogió para ser la portada del número de septiembre. Esta elección no fue arbitraria, porque la editora en jefe de la revista, Nina Garcia, quien es de Barranquilla, Colombia quería honrar sus raíces latinas y celebrar el impacto que ha tenido esta comunidad en Estados Unidos.

Garcia, por su parte, es tal vez, la latina que más lejos ha llegado en el mundo editorial de la moda en Estados Unidos, y por esto esta portada era tan importante para ella. Que Selena Gomez representara todos esos ideales que tenía a través de la portada es parte de un sueño. “Personalmente no puedo estar más orgullosa de tenerla como portada de un proyecto que me apasiona desde hace mucho tiempo”, mencionó la editora a través de su Instagram.

En la portada, la superestrella evoca al glamour del viejo Hollywood, combinando ondas rubias con unos labios rojo clásico y una camiseta con falda a cuadros de Chanel. En las demás fotografías, se le ve luciendo un estilo de los años 50 como Pin-up-girl, muy al estilo de Marilyn Monroe.

Selena cuenta a ELLE que en medio de todas las batallas que ha tenido que librar con su Lupus, trasplante de riñón, ansiedad, cuadros depresivos, su trastorno bipolar y las rupturas amorosas públicas, se decía a sí misma “tú vas a ayudar a las personas”.

“Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Podría haber habido un momento en el que no fuera lo suficientemente fuerte y hubiera hecho algo que me hiciera daño”, cuenta Gomez, haciendo referencia a los momentos difíciles que ha vivido durante la pandemia.

Además, Selena, que no solo es un icono para los latinos sino para muchos jóvenes alrededor del mundo, cuenta que las redes sociales habían tomado el control de su salud mental, y para contrarrestar ese efecto negativo, ella se ha ido alejando poco a poco, posteando solo contenido positivo a través de su asistente, quien es la persona que realmente sube todo el contenido que Gomez le dice a sus redes.

La cantante estadounidense con su alma latina es “alguien que ha demostrado que hay fuerza en sus vulnerabilidades”, dice Nina Garcia.

Fuerza es lo que tiene Selena para salir adelante en medio de las adversidades, utilizando sus plataformas digitales como medio contra la desinformación y la incitación al odio, así como para concientizar a su público sobre el tráfico de personas y la situación de los inmigrantes e indocumentados en EE.UU.