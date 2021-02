Wes Montgomery retorna del hard bop al jazz fusión

Culmina una primera etapa del proyecto iniciado por el guitarrista Nelson Riveros de padres colombianos con el lanzamiento del álbum tributo The Latin Side of Wes Montgomery, con una pista original y ocho en las que homenajear en clave latina a la famosa figura del jazz de Indianápolis, John Leslie Wes Montgomery.

Para el tono que quería aportar al homenaje ha contado con otros artistas latinos como Jonathan Gomez (percusión), galardonados como Hector Martignon (piano) y virtuosos como Mark Waklner (batería) y Andy McKnee (bajo).

El proyecto, sumamente influenciado por la música afrocubana como el tumbao o la salsa brasileña, en palabras de Nelson funcionó de manera basta orgánica repensando entre guitarristas las melodías en clave latinoamericana:

“Empecé a escuchar todo tipo de ritmos, líneas de bajo y variaciones melódicas de algunas de sus melodías. Al día siguiente, empecé a escribir arreglos, y este mismo proyecto empezó a tomar forma”.

Donde más se pueden percibir las diferencias entre los dos guitarristas y la sombra del tumbao es en la tercera pista, Four on Six, pero en general todas las canciones han visto acentuado su patrón rítmico con la batería.

Nelson mantiene la guitarra pero añaden figuras y pequeñas notas caribeñas, sonidos de maracas, que dan la nota de color latino que pretendía sobre las ya clásicas canciones.

Eso funciona no porque cree nuevas genealogías musicales, sino porque ya previamente dialogaban los estilos entre ellos.

La evolución del jazz del hard bop, el estilo marcado por Miles Davis y el East Coast jazz e influenciado por los acordes del blues, hasta el actual jazz fusión es una tendencia al alza. Figuras como Herbie Hancock han sido pioneros y en general puede apreciarse una asimilación de ritmos étnicos o innovaciones de la bossa nova y el jazz brasileño de las que toma herencia este nuevo álbum.

Grabado en Little Falls, Minnesota, su aportación a la remezcla funciona casi como inspiración tras las variaciones anteriores en las que el guitarrista se aproxima todavía más a los ritmos carnavalescos del afoxê del Brasil o al son jarocho original de Veracruz.

Nelson Riveros, nacido en Nueva York, ya hizo su puesta en escena de propuesta latina en 2010 con Camino al Barrio, una propuesta de Latin-Jazz que le valió el Best Latin Jazz Guitar en los Latin Jazz Corner Best of the Year Awards.