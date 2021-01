Rudy Salas, alma del soul latino del East de LA, muere a los 71 años

Rudy Salas, el conocido guitarrista y alma de la vanguardia sonora durante casi cincuenta años desde el Eastside de Los Angeles como fundador de bandas como Tierra o Los Chicanos, fallecía el pasado martes a los 71 años de edad según informaba LA Times.

Su deceso no está relacionado con la actual pandemia a la espera de un informe más exhaustivo. La banda Tierra ha emitido un comunicado en Facebook para confirmarlo en el que expresaban el afecto de sus compañeros y el de toda su familia que le sobrevive, esposa y dos hijos, uno de los cuales retornaba de celebrar su aniversario de bodas en Las Vegas.

“Feels so good to be loved so bad” decía una de sus canciones del disco Welcome to Cafe East L.A. (2005) y ese podría ser un gran resumen de las posibles reacciones ulteriores al observar el afecto desplegado en las redes a su figura como persona, como artista innovador y como profesional con casi medio siglo de trabajos y grandes clásicos.

Muchos de ellos siguen sonando y siendo remezclados, atentos los oyentes y artistas a esa fusión tan latina y estadounidense simultáneamente. Despegaron con El Chicano a finales de los sesenta con una propuesta íntimamente del Eastside que experimentaba con el funk, la salsa y el jazz. En esa época formaron parte importante en el incipiente movimiento de lucha por los derechos civiles en grandes manifestaciones que hicieron de su música también un símbolo de rebelión musical.

En 1970 fundaron la banda de R&B junto a su hermano Steve Salas (trombón y percusión) junto a exmiembros de El Chicano como Andre Baeza, David Torres o los nuevos Bobby Navarrete o Joey Guerrera, ampliando los sonidos del soul latino. El éxito económico llegó cuando en 1973 fueron pioneros en firmar con una compañía del calibre de 20th Century Records y alcanzaron el puesto 18 de la lista Hot 100 de Billborard en 1980 con su remake de Together (The Intruders, 1967).

Su figura como artista alumbra perfectamente la encarnación sonora de las melodías chicanas, totalmente estadounidenses pero con la palpitante conciencia de la descendencia mexicana. Rudy (1949) y Steve nacieron en Lincoln Heights y crecieron en Los Angeles sin hablar castellano y poco a poco fueron empapándose en reuniones familiares, dejando así esa mezcla y acentos tan propios que resuenan en Cumbia del Sol o Old School Jamz.

En 2002 reactivaron la banda Tierra y, pese a la defunción de tres de sus integrantes, poco a poco seguían publicando álbumes gracias a la perseverancia de Rudy. En diciembre prometían nueva música para 2021 pero ahora queda por ver si el proyecto musical podrá pervivir sin tan fundamental pilar. La familia ruega oraciones y los seguidores de la música chicana despliegan con homenajes y tributos su afecto a este patrón del Eastside.