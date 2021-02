ROOTS: 25 aniversario de uno de los discos de Sepultura más brutales del trash metal latino

De un buen disco de metal lo que se espera es que sea demoledor, abrumador anímicamente y con sonidos apabullantes, una especie de tormenta que surgía del casete para ensombrecer conciencias y cansar algo más que las nucas.

Todo ello ofrecía en febrero de 1996 en Roots la banda Sepultura y mucho más, marcando antes de su disolución las introspectivas nuevas direcciones del metal.

El cantante Max Calavera rogaba entre sofocos infernales que le contempláramos enloquecer en medio de una intensa jam en la aldea de la tribu de los Xavantes, ejercicio también para interrogarse sobre sus raíces brasileñas como sucedió con su colaboración como del percusionista brasileño… ¡Carlinhos Brown!

El metal había llegado a su cenit en la década anterior y necesitaba una renovación antes de convertirse en los muertos vivientes de los que hablaban, entre recopilatorios y unpluggeds.

Bandas como Metallica o Pantera se esforzaban por reinventarse, el metal noruego de Mayhem apostaba por seguir profundizando en la oscuridad más antiestética y en países europeos como Alemania se empezaba a mezclar con el hip hop para acabar creando bandas como Rage Against the Machine o Linkin Park.

En un camino de la periferia hasta el centro del metal andaba Sepultura y su metal amazónico, en el que explotaron el universo de la percusión latina de un modo tan intenso y personal que mostró no solo nuevas direcciones introspectivas sino además que todavía podía acelerarse más el ritmo en el sendero hacia el trash metal.

Incubado en el contexto de la dictadura militar brasileña, el death metal o harcore se convertía de su mano en groove metal que canalizaba toda aquella velocidad en riffs y solos de guitarra psicodélicos y en que el golpe de la caja fuera lo más pesado posible. Las letras abordaban en inglés tanto las dudas identitarias, música tradicional brasileña y la rabia habitual del género.

Pese a la importancia del disco éste terminó significando su disolución por desacuerdos, que hicieron que se separará de la misma el cantante Max Cavalera y su esposa que hacía de representante.

Max fundó Soulfly pero se reunieron de nuevo en 2006 para Calavera Conspiracy, convirtiéndose en una de las bandas latinas de metal más importantes de la historia musical con quince álbumes que han vendido más de veinte millones de copias.

El disco se ha reeditado ahora por su 25 aniversario con una cara B que incluye una cover de Celtic Frost, otra de Bob Marley, varias demos y remixes así como una colaboración con Mike Patton de Faith No More.

En un artículo de Jon Wiederhorn para Noise Creep recupera el autor las declaraciones de Cavalera sobre una grabación que cobra relevancia histórica con la distancia: “La experiencia fue increíble, pero también fue extraña. Estábamos cubiertos de picaduras de mosquitos porque, aunque nos habíamos comprado un repelente especial antes de salir éste no funcionaba una mierda. Además, no había electricidad, así que teníamos baterías de coche conectadas a las grabadoras. El problema era que no podíamos reproducir el material porque no había suficiente energía. Así que hacíamos quince tomas y rezábamos para que todo lo que hacíamos se grabara”.