Ricky Martin envía mensaje para promover la vacunación contra el covid-19

El cantante boricua no ha dudado en dar a conocer su opinión sobre la vacuna contra el covid19 y sobre todo, no se ha quedado callado frente a las personas u organizaciones que vienen generando una campaña de desinformación en contra de la vacuna. “No seas tan egocentrista, olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, manifestó el cantante en sus stories de Instagram.



Ricky Martin, además de ser un cantante reconocido mundialmente, es activista y defensor de los derechos humanos. No es la primera vez que el cantante se pronuncia a favor de la vacunación. Ya en abril, compartió en redes el video de una conversación que tuvo sobre el tema con un especialista durante los Latin American Music Awards. De esta forma, se suma a una lista de artistas que se han posicionado apoyando la campaña de vacunación contra la covid19.

El aporte de Ricky Martin no solo se limita a enviar mensajes incentivando a sus seguidores a que se inoculen contra el virus, sino que ha dado un paso adelante como activista y, en febrero de este año, cedió las instalaciones de su fundación, Centro Tau en Puerto Rico, para que funcionara como punto de tratamiento médico y vacunación. El cantante, junto con las autoridades sanitarias de su país, adecuaron las instalaciones de su espacio para colaborar con la campaña de vacunación.

El cantante ha compartido con sus seguidores los motivos por los que él mismo no dudó en aplicarse la vacuna. “Me vacuné porque nunca podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, por mi comunidad”, confirmó en su red social.