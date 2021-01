Olivia Rodrigo en el ojo del huracán del 'hype'

La canción Drivers Licence sigue por segunda semana consecutiva como nº1 de la lista Billboard Hot 100 con ya más de 59 millones de streams en Estados Unidos. En la plataforma YouTube el videoclip acumula más de 71 millones de visualizaciones y hay vídeos secundarios con loops de horas de la misma canción que también cuentan sus visitas por millones.

La canción forma parte de la promoción de su futuro EP esperado este año y ha superado en su estallido al éxito de Ariana Grande “34+35”. Estaba claro que existe ya una fórmula para convertir a actrices Disney en cantantes pop, los ejemplos son innumerables, pero nunca se había observado la técnica tan perfectamente viralizada. Todo este hype y éxito ha sucedido tan solo en dos semanas hasta el punto en que barrió con los récords de Spotify en lo que respecta a los debuts.

Olivia tiene sólo diecisiete años y debutó hace cinco en la pequeña pantalla (An American Girl: Grace Stirs Up Success). Nacida en California de ascendencia filipina reivindica también sus raíces irlandesas y alemanas, encarnando así nuevos prototipos en lo que respecta a la apertura de Disney a la representación. Primero se popularizó con los más pequeños en Disney Channel durante tres años en Bizaardvark y el año pasado se hizo viral su canción y participación en la serie de High School Musical, el tema All I Want que arrasaría en Tik Tok.

Ese público ya ha crecido suficiente en términos mercadotécnicos como para introducirse de cabeza en el consumo emocional y en la retórica del amor pop. La intensidad de la pasión adolescente perfectamente deconstruida para revender posteriormente como si fuera algo exclusivo y generacional, de modo que prácticamente no había mejor símbolo que la adquisición de un coche en primera propiedad para ejemplarizarlo.

El hype musical sigue creciendo cada vez más veloz en la medida en que ahora entra a formar parte y codearse con otros actores y cantantes del panorama, pasando así a compartir jugar con el capital cultural de sus nuevos contactos. Su amistad con Taylor Swfit es un ejemplo u otro de los cotilleos sobre su romance con Joshua Bassett, otro de los actores en High School Musical: The Musical: The Series, que forma parte de una segunda lectura de algunos de los versos de despecho de la canción. También forma parte del cotilleo el posible triángulo amoroso en el que participaría Sabrina Carpenter y la relación entre ellas.

Estos adolescentes que forman parte de las nuevas estrellas musicales ven encapsuladas y vendidas sus relaciones y emociones desde edad temprana, cada vez más internacionalmente, y es que este tema también ha sido nº1 en Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Noruega o los Países Bajos.

Está claro que a través del ocio convertido en consumo de las redes sociales los adolescentes y jóvenes son cada vez más un target suculento, cuya fórmula dominan ya. También, viendo el rastro de actrices anteriores, que no siempre es en beneficio de la salud interna del artista. Olivia ha venido para llegarse, ya veremos cómo le sienta el éxito.