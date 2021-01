Misterioso N8ANOFACE sigue expandiendo la distopía synth punk

Diversas fuerzas de alquimia musical interceden en Bound to Let You Down, el nuevo LP del misterioso Nan8face lanzado por Eyeball Records. Veinte temas que en una curiosa mezcla personal encarnan las distopías internas de LA y el lado pesadillesco del sueño americano disponibles en un formato tan analógico como el cassette. ¿Qué sabemos de tan visceral disco?

Es casi como si la frustración proletaria que se esconde entre la luminosa California y la rabia del punk mexicano hubieran tenido una angustiosa progenie obsesionada por borrar las falsas promesas de utopismo digital del synth pop. El resultado es esta veloz mezcla que lo asemeja a un rabioso disco de punk, a un minuto por tema, en al que los artistas les hubiera dado por castigar a los sintetizadores, emplearlos para plasmas su frustración. N8 confiesa que “este disco se inspiró en las rupturas, la adicción y la vida vivida fuera de las líneas”, algo perfectamente palpable en la primera escucha.

Poco sabemos sobre quién se esconde tras Nan8face, apenas unas pocas entrevistas en las que se entreve que prefiere jugar con los heterónimos artísticos para escapar a los cauces del sistema habitual. Profundamente desencantado con el sueño proletario y original de Tucson, Arizona, N8 lleva años lidiando con las versiones más distorsionadas de la música de sintetizadores para abordar problemas de narcotráfico, relaciones tóxicas o intensa explotación laboral.

En una entrevista con Sam Ribakoff, N8 confesaba sus influencias de las bandas de punk mexicanas, el impacto del rap en las mixtapes o las influencias de Crystal Castels en su banda anterior, CRIMEKILLZ, con la que practicaban “gameboy punk”, una arquea mucho más glitch de esa variante de la música electrónica que ahora estira en otras direcciones.

Tanto en este LP como en Just Here to Die -otra novedad de este 2020-, hereda ese control de los sintetizadores hacia la cara más arcana y anfetamínicamente rabiosa de Los Angeles, distopía acelerada sobre beats espesos. Dicho de otro modo, es como si quitaran ese tono utópico de la música synth y un punk cabreado decidiera probar a rapear encima.

Esa dualidad es a su vez la de su ciudad y la de la realidad que le ha tocado experimentar: “Tan pronto como llegué a L.A. habían dos extremos, yo vivía en el centro sur, así que estaba lidiando con un montón de mierda de pandillas, era una locura, y luego cuando hacía mi música, era una mierda de Hollywood”.

Este disco con portada de shibari aparece en Eyeball Records, discográfica de Murder by Death o My chemical romance, muy centrados en el punk. Todavía no sabemos si N8anoface es una mutación del punk que ya no puede obviar la electrónica o si es la evolución del synth que ya no podrá soñar del mismo modo tras la pandemia global. Sí sabemos que son nuevas baladas rabiosas y un vistazo a la cara obscena en la carrera de ratas por la supervivencia.