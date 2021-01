Mariah Carey, ¿cómo es ser una mujer biracial en una industria de hombres blancos?

La reconocida cantante y diva, Mariah Carey, ha escrito su autobiografía The Meaning of Mariah Carey, donde cuenta su historia de primera mano y toca temas que no había compartido antes sobre su recorrido por la industria musical.

Con 15 álbumes en su carrera, 72 singles en los primeros puestos de todas las listas, más de 200 millones de discos vendidos y un best seller, Mariah desvela en su última entrevista en el popular podcast de Questlove Supreme (líder de la banda The Roots) las dificultades que una mujer biracial puede encontrarse en el camino.

De padre afroamericano y afrovenezolano, y madre de origen irlandés, Mariah habla sobre su relación personal, sus conflictos de identidad y cómo su condición de mujer biracial condicionaron muchos momentos de su carrera.

“Mi historia no comienza con el estreno de mi primer disco... Todo comienza cuando utilizo el crayón 'equivocado' para dibujar a mi padre, que es negro, cuando no entiendo mi propio pelo porque soy medio negra. Todo empieza con esos problemas de identidad, con esas luchas internas, con esas cosas que escapan a tu control. También empieza cuando los ejecutivos de las discográficas no saben a qué público dirigirme porque, a nivel de raza, soy ambigua”, explica Mariah en la entrevista.

Los 90 's fueron una época de ebullición en la que muchos estereotipos se romperían, y las mujeres supieron ganar su lugar en la industria con arduo trabajo. Al inicio de su carrera, la cantante pasó por el R & B, el pop y el hip hop, intentando descubrir quién era su público - aunque con tremendo talento, la pregunta sería, ¿quién no?. Pero Mariah deja claro en la entrevista que personalmente, el reto pasaba tanto por la propiedad musical de las siendo mujer en los 90, el colorismo y la raza.

Cantante, compositora, productora musical, actriz y filántropa, Mariah, más allá de su enorme talento, es un ejemplo de encuentro personal, perseverancia y lucha en un mundo de hombres blancos.