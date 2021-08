Maria Isabel, la joven artista dominicana que convierte su poesía en música

Maria Isabel es una cantautora de 25 años nacida en Nueva York de padres dominicanos. Irrumpió en la escena musical en el 2020, en plena pandemia del coronavirus, y hoy aparece en revistas como Rolling Stones México, Billboard Argentina y Vogue. Su música tiene influencia de la bachata y merengue, música que se escucha en República Dominicana, y tiene mezcla con el R&B y Hip-hop de Nueva York, dando como resultado música sensorial que entra tanto en el mercado latino como en estadounidense.

“A mí me encanta cantar y me encanta escribir. Nunca hice las dos cosas juntas. Cuando estaba en el segundo o tercer año en la Universidad en Nueva York (NYU) tomé una clase de composición y ahí fue que empecé”

Maria Isabel empezó a escribir poesía a manera de pasatiempo desde muy joven, hasta que durante sus estudios en la Universidad de Nueva York, conectó esa pasión con la composición musical. “Antes de escribir canciones empecé a escribir poemas, y era una forma de dejar ir lo que estaba sintiendo. Sentía que no podía hablar con alguien sobre todo eso, así que me puse a escribir. Me sentía sola en esos momentos, pero, al convertirlos en música, sabía que otras personas la iban a escuchar. Entonces, lo que quería decir era importante y quería ser honesta, pero que sonaran en casa, como relajación, para ayudarte y que sepas que no estás solo”, contaba María Isabel en una entrevista Life and Style.

El mes pasado, María Isabel presentó su segundo single en español “No soy para ti”, una extensión orgánica de su primer EP, “Stuck in the sky”. “En el primer EP muchas de las canciones están en spanglish. Crecí yendo a la escuela hablando en inglés, pero cuando llegaba a la casa y con mi familia siempre hablaba español. Era importante para mí usar los dos, pero uso el inglés más porque crecí en Nueva York y por vivir en Los Ángeles. Hay algunas cosas que no se pueden traducir, no se pueden decir de la misma manera en inglés. Siempre voy a usar los dos idiomas”, dijo la cantautora en una entrevista a CNN.



Su honestidad al escribir, al expresarse en spanglish, y al componer música fusionada de sus dos mundos, el latino y el estadounidense, hacen de Maria Isabel una artista natural.