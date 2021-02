Los fans de Christina Aguilera siguen esperando su segundo álbum en español

Tras casi 21 años de espera parece que los fans de habla hispana de Xtina al fin recibirán el ansiado disco en español que la cantante lleva prometiendo desde que terminara su disco Mi reflejo en el 2000. Según la producción de Aguilera, la artista le estaría dando los últimos toques a su esperado proyecto.

Ya en diciembre del 2019, luego de un concierto en el que cantó a dúo con Alejandro Fernández en la ciudad de Guadalajara, Xtina tuiteó: “Estoy ansiosa por realizar más música latina para mis fans alrededor del mundo hispanohablante. Está en mi sangre, es quien soy y estoy más entusiasmada que nunca por entregarles más”. Sin embargo la crisis del coronavirus llegó para posponer una vez más el proyecto.

Los rumores que rondan por ahí dicen que este nuevo disco tendrá colaboraciones con artistas como Rosalía y Maluma, pero Christina no lo ha confirmado todavía. Lo que sí se ha dicho, es que Pablo Lopez estaría escribiendo canciones para este nuevo proyecto en español. El músico contó en una entrevista para Esquire “(...) Por cierto, y esto que no salga de aquí, estoy escribiendo una canción para Christina Aguilera, porque lo pidió. No sé si deberías ponerlo porque estas cosas después no salen… Pero bueno mejor sí, si lo pones a lo mejor se anima más.”

El productor colombiano Julio Reyes Copello, es el encargado de llevar a cabo el proyecto de la diva de raíces ecuatorianas. “Querida Christina, fue un honor tenerte en Miami Art House. ¡Eres una leyenda! Por favor, sigue inspirando a los seres humanos con tu talento súper natural y tu sencillez. Todos los que tuvimos el privilegio de compartir tu compañía en los últimos días nos sentimos bendecidos y motivados. Nos sacaste la mejor versión de nosotros mismos”, escribió en Instagram Copello, quien ha sido también productor del segundo disco en español de la cantante Jennifer López en el 2017.

La dupla Reyes-Aguilera ha sido, cada uno en solitario, reconocida por su trabajo en los Latin Grammys, Xtina por su disco en español en el 2001 y Reyes por su trabajo con Ricky Martin y Kany García, por lo que la colaboración entre ambos genera altas expectativas entre los fans de habla hispana.